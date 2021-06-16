УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Техно

S.T.A.L.K.E.R. 2 стала лідером продажів в українському сегменті Steam

16 червня 2021, 12:24

Воно й не дивно – це один з найочікуваніших в регіоні проєктів.

S. T. A. L. K. E. R. 2 сталкер / SGC
S. T. A. L. K. E. R. 2 очолила топ продажів Steam / SGC

Сказати, що любов до "Сталкера" в Україні велика – це нічого не сказати. Не встигли розробники з GCS влаштувати повноцінний показ ігрового процесу шутера, оголосити точну дату його виходу і дати старт його попереднім замовленням, як проєкт моментально викликав справжній фурор в українському Steam.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля миттєво забралася на першу сходинку в рейтингу продажів ігор в українському регіоні, залишивши далеко позаду інші майбутні новинки – Battlefield 2042 і Dying Light 2: Stay Human. Варто відзначити, що передзамовлення коштує набагато дешевше звичного в цьому регіоні цінника за AAA-проєкт – 895 грн.

false

Всього для покупки доступно три різних видання:

  • Базове – 895 грн (Steam & EGS)
  • Розширене з косметичними DLC для сюжету і мультиплеєра – 1199 грн (Steam & EGS)
  • Ультимативне з двома сюжетними доповненнями – 1599 грн (Steam & EGS)

Для своїх найвідданіших фанатів GCS підготувала спеціальне ультимативне видання шутера, в яке увійде колекційна фігурка Сталкера, сталкерський рюкзак і лампа-артефакт, а також багато приємних бонусів, включаючи лист від розробників і сувенірний пропуск в зону. Все це обійдеться у 340 доларів.

false

Нагадаємо, що в новій частині "Сталкера" ми будемо грати за Скіфа – сталкера, яком належить робити практично все те ж, що робив Мічений/Стрілець в оригіналі: бродити по повнім аномалій і мутантів околицях, досліджувати секретні лабораторії, збирати артефакти і спілкуватися з важливими і не дуже персонажами. Площа зони в S.T.A.L.K.E.R. 2 становить 64 квадратних кілометри, так що погуляти буде де.

Також GSC Game World підтвердила, що Heart of Chernobyl отримає озвучку і субтитри англійською, українською та російською мовами. Тільки субтитри для гри будуть доступні польською, німецькою, французькою, італійською, португальською, іспанською, китайською, японською та корейською мовами.

читайте такожУкраїнські геймери знайшли "зраду" в новому трейлері S. T. A. L. K. E. R. 2


S. T. A. L. K. E. R. 2
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Цей фрукт допомагає знизити тиск: лікар пояснив, як не звести користь нанівецьЦей фрукт допомагає знизити тиск: лікар пояснив, як не звести користь нанівець Як "подовжити життя" зелені: розкрито хитрістьЯк "подовжити життя" зелені: розкрито хитрість Ківа і Тищенко побилися у Раді: повне відео боюКіва і Тищенко побилися у Раді: повне відео бою Політичні маніпуляції з історією в Росії: що Москва приховує про Другу світову війнуПолітичні маніпуляції з історією в Росії: що Москва приховує про Другу світову війну Україну атакує небезпечна спека і серйозна аномальна погодаУкраїну атакує небезпечна спека і серйозна аномальна погода

Останні новини

01:28

Як передати показання лічильників води, якщо трапився збій на сайті Київводоканалу

00:53

ВООЗ попереджає: людству загрожує новий небезпечний штам коронавірусу

00:19

Гороскоп на сьогодні 18 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: таємна підстава та круті зміни Відео

17 червня, четвер
23:59

Лікар назвала дві звички, які сильніше за інших впливають на здоров'я

23:31

Чому я сильно пітнію: про що намагається сказати ваше тіло Відео

Реклама
23:20

У США після зустрічі Байдена і Путіна заговорили про санкції проти РФ Відео

22:56

Шашлик із сьомги та манна каша: чим годують нардепів і яка вартість страв Відео

22:39

Помер від болю: під Рівним у вантажівки відлетіло колесо і відірвало пішоходу руку Відео

22:39

Гаряча ванна допомагає худнути: скільки потрібно залишатися в ній Відео

22:21

Україну накриє пекельна спека з "сюрпризом" Відео

22:19

У Києві спалахнув покинутий Льодовий стадіон

22:15

Симптоми серцевого нападу на руках: на що терміново звернути увагу Відео

21:40

В Одеській області морем пронісся гігантський смерч Відео

21:29

Вчені назвали косметику, яка викликає рак та інші небезпечні захворювання Відео

21:27

Потужна підтримка Києва і слова Байдена: у США розкрили деталі перемовин з Путіним Відео

21:17

Автори S.T.A.L.K.E.R. 2 презентували новий ролик майбутньої гри Відео

21:14

Ексначальник штабу полку "Азов" заявив, що Філатов та Корбан "примазуються" до звільнення Маріуполя

20:56

Вчені дізналися, які водії частіше засинають за кермом Відео

20:51

Байден попередив Путіна про удар: у Білому домі оголосили "червоні лінії" для Вашингтона Відео

20:35

Шевченко відверто висловився про перемогу збірної України і розповів про дзвінок Зеленського Відео

Реклама
20:31

Гаджет дня: "магічна" куля, що перетворює Apple Watch в настільний годинник Відео

20:30

В ООН розповіли про загрозу, котра небезпечніша від коронавірусу, від якої немає вакцини Відео

19:52

"Ніяких подарунків не було": Кравчук повідав, у скільки обійшовся Україні Крим Відео

19:33

Названо способи, як відвести від себе погані прикмети Відео

19:23

Зеленський запустив новий план щодо Донбасу в Україну: у Лаврова зробили різку заяву Відео

19:14

Українців хочуть позбавити частини вихідних

18:58

У магазині Epic Games Store безплатно віддають відразу дві гри Відео

18:50

"Я підробила фото з Евересту": альпіністка Мохнацька обдурила своїх шанувальників Відео

18:27

У Путіна заявили про небезпеку вступу України до НАТО і вибухнули попередженням Відео

18:23

У Росії відреагували на умову України щодо запуску Північного потоку-2 Відео

18:18

Футболістам заборонили чіпати пляшки спонсорів на Євро-2020

17:53

Збірна України красиво обіграла Північну Македонію на Євро-2020 Відео

17:49

РНБО збереться на термінове засідання Відео

17:29

Спритний уманський коп намагався з'їсти $500 хабара, але це його не врятувало

17:17

Один на один з Донбасом: у Лаврова їдко відреагували на бійку Ківи і Тищенка

16:53

Хоче до України: російський репер Моргенштерн подав до суду позов проти СБУ Відео

16:52

Некстген-версія українського шутера Metro: Exodus вийшла завчасно Відео

16:46

Трійця і День Конституції України: як ми відпочиваємо в червні 2021 Відео

16:28

Victoria's Secret проміняв "ангелів" на трансгендера, футболістку і ЛГБТ-активістку

16:25

У Нацраді розповіли, чи всі телеканали дотримуються мовних квот

Реклама
16:11

Ідеальний літній сніданок: неймовірно смачні і прості рецепти Відео

16:08

Відштовхувати і стримувати: в Євросоюзі опублікували нову стратегію відносин з Росією Відео

16:04

Союзник чи опонент: чому на Банковій заговорили про звільнення Авакова Погляд

15:58

Літнє сонцестояння 2021: що потрібно зробити жінці для щастя та удачі Відео

15:48

Як безплатно перейти на Windows 11 з Windows 10, 8.1 або 7 Відео

15:45

Путін згоден на зустріч із Зеленським після зустрічі з Байденом - Пєсков Відео

15:41

Щокатий Кім Чен Ин об'вив про те, що на Північну Корею насувається голод Відео

15:39

"Дві паскуди" : у лікарні Києва у літньої жінки вкрали 20 тис. грн, зібраних на операцію Відео

15:20

"Мені набридло так жити": скуті харків'яни розрізали ланцюг і роз'їжджаються в різні області Відео

15:05

"Велика різниця": експерти порівняли систему стимулювання економіки в Італії та Україні

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти