S.T.A.L.K.E.R. 2 стала лідером продажів в українському сегменті Steam

S. T. A. L. K. E. R. 2 очолила топ продажів Steam / SGC

Сказати, що любов до "Сталкера" в Україні велика – це нічого не сказати. Не встигли розробники з GCS влаштувати повноцінний показ ігрового процесу шутера, оголосити точну дату його виходу і дати старт його попереднім замовленням, як проєкт моментально викликав справжній фурор в українському Steam.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля миттєво забралася на першу сходинку в рейтингу продажів ігор в українському регіоні, залишивши далеко позаду інші майбутні новинки – Battlefield 2042 і Dying Light 2: Stay Human. Варто відзначити, що передзамовлення коштує набагато дешевше звичного в цьому регіоні цінника за AAA-проєкт – 895 грн.

Всього для покупки доступно три різних видання:

Базове – 895 грн (Steam & EGS)

Розширене з косметичними DLC для сюжету і мультиплеєра – 1199 грн (Steam & EGS)

Ультимативне з двома сюжетними доповненнями – 1599 грн (Steam & EGS)

Для своїх найвідданіших фанатів GCS підготувала спеціальне ультимативне видання шутера, в яке увійде колекційна фігурка Сталкера, сталкерський рюкзак і лампа-артефакт, а також багато приємних бонусів, включаючи лист від розробників і сувенірний пропуск в зону. Все це обійдеться у 340 доларів.

Нагадаємо, що в новій частині "Сталкера" ми будемо грати за Скіфа – сталкера, яком належить робити практично все те ж, що робив Мічений/Стрілець в оригіналі: бродити по повнім аномалій і мутантів околицях, досліджувати секретні лабораторії, збирати артефакти і спілкуватися з важливими і не дуже персонажами. Площа зони в S.T.A.L.K.E.R. 2 становить 64 квадратних кілометри, так що погуляти буде де.

Також GSC Game World підтвердила, що Heart of Chernobyl отримає озвучку і субтитри англійською, українською та російською мовами. Тільки субтитри для гри будуть доступні польською, німецькою, французькою, італійською, португальською, іспанською, китайською, японською та корейською мовами.

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