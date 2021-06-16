S.T.A.L.K.E.R. 2 стала лидером продаж в украинском сегменте Steam

S.T.A.L.K.E.R. 2 возглавила топ продаж Steam / SGC

Сказать, что любовь к "Сталкеру" в Украине велика – это ничего не сказать. Не успели разработчики из GCS устроить полноценный показ игрового процесса шутера, объявить точную дату его выхода и дать старт его предварительным заказам, как проект моментально произвел настоящий фурор в украинском Steam.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля мгновенно забралась на первую строчку в рейтинге продаж игр в украинском регионе, оставив далеко позади другие будущие новинки – Battlefield 2042 и Dying Light 2: Stay Human. Стоит отметить, что предзаказ стоит намного дешевле привычного в этом регионе ценника за AAA-проект – 895 грн.

Всего для покупки доступно три различных издания:

Базовое — 895 грн (Steam & EGS)

Расширенное с косметическими DLC для сюжета и мультиплеера — 1199 грн (Steam & EGS)

Ультимативное с двумя сюжетными дополнениями— 1599 грн (Steam & EGS)

Для своих самых преданных фанатов GCS подготовила специальное ультимативное издание шутера, в которое войдет коллекционная фигурка Сталкера, сталкерский рюкзак и лампа-артефакт, а также много приятных бонусов, включая письмо от разработчиков и сувенирный пропуск в зону. Всё это обойдется в 340 долларов.

Напомним, что в новой части "Сталкера" мы будем играть за Скифа – сталкера, которому, в общем-то, предстоит делать практически всё то же, что делал Меченый/Стрелок в оригинале: бродить по полным аномалий и мутантов окрестностям, исследовать секретные лаборатории, собирать артефакты и общаться с важными и не очень персонажами. Площадь Зоны в S.T.A.L.K.E.R. 2 составляет 64 квадратных километра, так что погулять будет где.

Также GSC Game World подтвердила, что Heart of Chernobyl получит озвучку и субтитры на английском, украинском и русском языках. Только субтитры для игры будут доступны на польском, немецком, французском, итальянском, португальском, испанском, китайском, японском и корейском языках.

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