DICE представила первый геймплей Battlefield 2042

Первый геймплей Battlefield 2042 / EA

Вслед за демонстрацией дебютного трейлера Battlefield 2042 издательство EA и студия DICE в ходе конференции Microsoft показали первый геймплей военного шутера – с боями на танках и вертолётах, прыжками с вингсьютами и песчаной бурей.

Разработчики из DICE также представили различную технику, в том числе танки и вертолёты, и показали влияние природних катаклизмов на сражения – так, в Катаре игроков может настигнуть песчаная буря и гигантский торнадо.

На старте игрокам будут доступны 7 крупных карт, где могут развернуться баталии в формате 64x64, а развивать его планируют по модели последних Call of Duty – новые карты будут полностью бесплатными, а монетизация будет производиться через боевой пропуск. География карт будет обширной: от корейского Сеула до египетских пустынь.

Геймплей Battlefield 2042