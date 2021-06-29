Samsung показала майбутнє Galaxy Watch – нову оболонку, створену з Google

Samsung показала інтерфейс One UI Watch для розумних годин / RTE

Компанія Samsung в рамках техно-виставки MWC 2021, яка проходить в цю хвилину, розповіла про новий інтерфейс One UI Watch. Він буде доступний на платформі, створеній розробниками південнокорейського гіганта спільно з Google.

Компанія зазначає, що система працює на 30% швидше Tizen і забезпечує безшовну взаємодію між смарт-годинником і Android-пристроями, а також доступ до безлічі додатків. При установці на смартфон програми з Play Store, яке має окрему версію для годин, відбувається автоматична установка клієнта на годинник.

Синхронізуються і налаштування: якщо на годинник показують точний час для декількох міст або на смартфоні користувач заблокував той чи інший номер, то всі ці налаштування будуть синхронізовані між пристроями. Серед інших відмінних рис нової платформи – перероблене меню налаштувань (як на смартфоні) і вдосконалений і простий інструмент для створення нових циферблатів (+ підтримка сторонніх).

На One UI Watch буде набагато більше додатків – наприклад, спортсмени і любителі фітнесу зможуть встановити на годинник такі сервіси, як Adidas Running, GOLFBUDDY Smart Caddy, Strava і Swim.com. Ті, хто хоче підтримувати здоровий і збалансований спосіб життя – Calm або Sleep Cycle. А ось любителі музики зможуть встановити Spotify і YouTube Music, а мандрівники – Google Maps.

Перші смарт-годинники на новій платформі представлять пізніше цього літа на спеціальному заході Samsung Unpacked. За попередніми даними, в лінійку увійдуть спортивні Galaxy Watch4 Active (оновлення Galaxy Watch Active2 2019 року) у двох розмірах (40 і 44 мм) і класичні Galaxy Watch4 з обертовим безелем-прямий спадкоємець торішніх Galaxy Watch3.

Раніше цього місяця компанія презентувала розширену лінійку ігрових моніторів Odyssey 2021. Серед головних плюсів – ще більш низький час відгуку і ергономічне управління.