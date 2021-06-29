Samsung показала будущее Galaxy Watch – новую оболочку, созданную с Google

Samsung показала интерфейс One UI Watch для умных часов / RTE

Samsung в рамках проходящей сейчас техно-выставки MWC 2021 рассказала о новом интерфейсе One UI Watch. Он будет доступен на платформе, созданной разработчиками южнокорейского гиганта совместно с Google.

Компания отмечает, что система работает на 30% быстрее Tizen и обеспечивает бесшовное взаимодействие между смарт-часами и Android-устройствами, а также доступ к множеству приложений. При установке на смартфон приложения из Play Store, которое имеет отдельную версию для часов, происходит автоматическая установка клиента на часы.

Синхронизируются и настройки: если на часы отображают точное время для нескольких городов или на смартфоне пользователь заблокировал тот или иной номер, то все эти настройки будут синхронизированы между устройствами. Среди других отличительных особенностей новой платформы – переработанное меню настроек (как на смартфоне) и усовершенствованный и простой инструмент для создания новых циферблатов(+ поддержка сторонних).

На One UI Watch будет гораздо больше приложений – например, спортсмены и любители фитнеса смогут установить на часы такие сервисы, как Adidas Running, GOLFBUDDY Smart Caddy, Strava и Swim.com. Те, кто хочет поддерживать здоровый и сбалансированный образ жизни – Calm или Sleep Cycle. А вот любители музыки смогут установить Spotify и YouTube Music, а путешественники – Google Maps.

Первые смарт-часы на новой платформе представят позже этим летом на специальном мероприятии Samsung Unpacked. По предварительным данным, в линейку войдут спортивные Galaxy Watch4 Active (обновление Galaxy Watch Active2 2019 года) в двух размерах (40 и 44 мм) и классические Galaxy Watch4 с вращающимся безелем – прямой наследник прошлогодних Galaxy Watch3.

Ранее в этом месяце компания представила расширенную линейку игровых мониторов Odyssey 2021. Среди главных плюсов – еще более низкое время отклика и эргономичное управление.