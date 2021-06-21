Samsung представила линейку игровых мониторов Odyssey 2021

Три модели предназначены для разных ценовых категорий.
Samsung представила расширенную линейку мониторов Odyssey 2021 года. Это игровые мониторы, в которых, по словам производителя, объединено "невероятное качество изображения и футуристический дизайн".
В отличие от исходных моделей с вогнутыми экранами, выпущенных в 2020 году, новые получили плоские экраны размерами от 24 до 28 дюймов. Среди главных плюсов – еще более низкое время отклика и эргономичное управление.
Обновленная линейка игровых мониторов Samsung Odyssey пополнилась следующими моделями:
Samsung Odyssey G7 (G70A):
- Диагональ дисплея: 28"
- Разрешение: 3840×2160
- Частота смены кадров: 144 Гц
- HDR: VESA DisplayHDR 400
- Интерфейсы: DisplayPort, 2×HDMI 2.0, 3×USB 3.0
Samsung Odyssey G5 (G50A):
- Диагональ дисплея: 27"
- Разрешение: 2560×1440
- Частота смены кадров: 165 Гц
- HDR: HDR10
- Интерфейсы: DisplayPort, 2×HDMI 2.0
Samsung Odyssey G3 (G30A):
- Диагональ дисплея: 27" и 24"
- Разрешение: 1920×1080
- Частота смены кадров: 144 Гц
- HDR: —
- Интерфейсы: DisplayPort, 2×HDMI 1.4
Модель G70A поддерживает технологию HDR400, повышающую качество цветопередачи и детализации, а также оснащена подсветкой монитора CoreSync, которая переносит цвета из игр за пределы экрана в реальное окружение, обеспечивая еще более полное погружение в игровой процесс.
G50A отличается увеличенной частотой обновления экрана и высокой яркостью – 350 кд/кв.м. Как и G70A, есть поддержка AMD FreeSync и Nvidia G-Sync. Все модели имеют подставку с регулируемой высотой, режимы с малым временем отклика (1 мс), а также угол обзора 178 градусов.
Цена и когда ждать
К сожалению, дату старта продаж и цены новинок компания Samsung пока не раскрыла, но известно, что новинки появятся в продаже в Украине.
В марте этого года Samsung представила новое поколение мониторов для дома и офиса. В неё вошло 12 моделей с высоким разрешением в трех сериях – S6, S7 и S8.