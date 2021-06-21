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Samsung представила линейку игровых мониторов Odyssey 2021

21 июня 2021, 13:46

Три модели предназначены для разных ценовых категорий.

Игровые мониторы Odyssey 2021 / Samsung

Samsung представила расширенную линейку мониторов Odyssey 2021 года. Это игровые мониторы, в которых, по словам производителя, объединено "невероятное качество изображения и футуристический дизайн".

В отличие от исходных моделей с вогнутыми экранами, выпущенных в 2020 году, новые получили плоские экраны размерами от 24 до 28 дюймов. Среди главных плюсов – еще более низкое время отклика и эргономичное управление.

Обновленная линейка игровых мониторов Samsung Odyssey пополнилась следующими моделями:

Samsung Odyssey G7 (G70A):

  • Диагональ дисплея: 28"
  • Разрешение: 3840×2160
  • Частота смены кадров: 144 Гц
  • HDR: VESA DisplayHDR 400
  • Интерфейсы: DisplayPort, 2×HDMI 2.0, 3×USB 3.0

Samsung Odyssey G5 (G50A):

  • Диагональ дисплея: 27"
  • Разрешение: 2560×1440
  • Частота смены кадров: 165 Гц
  • HDR: HDR10
  • Интерфейсы: DisplayPort, 2×HDMI 2.0

Samsung Odyssey G3 (G30A):

  • Диагональ дисплея: 27" и 24"
  • Разрешение: 1920×1080
  • Частота смены кадров: 144 Гц
  • HDR: —
  • Интерфейсы: DisplayPort, 2×HDMI 1.4
Монитор Samsung Odyssey G7 (G70A) / Samsung Newscroom

Модель G70A поддерживает технологию HDR400, повышающую качество цветопередачи и детализации, а также оснащена подсветкой монитора CoreSync, которая переносит цвета из игр за пределы экрана в реальное окружение, обеспечивая еще более полное погружение в игровой процесс.

G50A отличается увеличенной частотой обновления экрана и высокой яркостью – 350 кд/кв.м. Как и G70A, есть поддержка AMD FreeSync и Nvidia G-Sync. Все модели имеют подставку с регулируемой высотой, режимы с малым временем отклика (1 мс), а также угол обзора 178 градусов.

Цена и когда ждать

К сожалению, дату старта продаж и цены новинок компания Samsung пока не раскрыла, но известно, что новинки появятся в продаже в Украине.

В марте этого года Samsung представила новое поколение мониторов для дома и офиса. В неё вошло 12 моделей с высоким разрешением в трех сериях – S6, S7 и S8.

Samsung
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