Китайцы сделали смартфон, который заряжается за 10 минут и умеет менять цвет

Концептфон Infinix / Infinix

В рамках проходящей прямо сейчас техно-выставки MWC 2021 китайская компания Infinix, о которой многие могли даже не слышать, удивила анонсом концептуального смартфона Concept Phone 2021.

Он интересен сразу парой передовыми технологиями. Например, его корпус способен менять цвет. Кроме того, в нём применяется самая быстрая технология быстрой зарядки из всех существующих на рынке

Спереди Infinix Concept Phone 2021 мало чем отличается от других современных смартфонов. У аппарата 6.7-дюймовая AMOLED-матрица с интегрированным в нижнюю область сканером пальца и врезанной в угол фронтальной камерой. Края дисплея зануты на 88 градусов, что создаёт ощущение полного отсутствия боковых рамок.

Самое интересное в этом аппарате с обратной стороны. Помимо уникального рисунка в виде надписи NOW, задняя крышка выполнена с применением электрохромной и электролюминесцентной технологий. Благодаря этому поверхность способна менять цвет: от светло-серого к синему цвету при входящем звонке или зарядке смартфона.

Ещё одна интересная фишка – самая быстрая в мире зарядка. Технология мощностью 160 Вт обеспечивает заряд аккумулятора ёмкостью 4000 мАч с 0 до 100% за 10 минут. Также реализованы различные механизмы защиты от перепадов напряжения, перегрева и так далее.

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Из других характеристик – процессор MediaTek Helio G95 с 8 ГБ оперативной памяти, накопитель на 128 ГБ, тройная тыльная камера с основным сенсором 64 Мп, а также переработанный Android 11.

О дате запуска или стоимости Infinix Concept Phone 2021 пока ничего не известно.