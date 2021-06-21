Samsung презентувала Galaxy M32 – бюджетний смартфон з великим акумулятором

Samsung представила Galaxy M32 / RTE

Підрозділ Samsung India презентував доступний смартфон Galaxy M32. Як і всі моделі у цій лінійці, апарат забезпечили значною батареєю і відносно бюджетним цінником.

Він з'явиться на ринку Індії найближчим часом. Новинку оцінили в 5500 і 6300 грн за різні версії пам'яті в перекладі з Індійських рупій. Пізніше цього року модель з'явиться і в інших країнах, зокрема в Україні.

Технічні характеристики Samsung Galaxy M32:

Дисплей: 6,4", FullHD, AMOLED, 90 Гц

Процесор: 8-ядерний MediaTek Helio G80, 2,0 ГГц, Mali-G52 MP2

Пам'ять: 4/6 ГБ оперативної, 64/128 ГБ постійної

Камера: 64 Мп (основна) + 8 Мп (ультраширококутна) + 2 Мп (макро) + 2 Мп (датчик глибини) + 20 Мп (фронтальна)

Батарея: 6000 мАг, швидка зарядка 25 Вт

ОС: Android 11, One UI

Колір корпусу: Black, Light Blue

Дисплей з каплевидним вирізом видає пікову яскравість в 800 ніт при активації режиму High Brightness Mode і захищений склом Gorilla Glass 5. Сканер відбитків пальців розміщений збоку і суміщений з кнопкою включення, З коробки встановлений Android 11 з оболонкою One UI 3.1, а кришка гаджета виконана в градієнтних кольорах з рельєфним малюнком.

Акумулятор дозволяє відтворювати музику протягом 130 годин і відео протягом 25 годин. Є швидка зарядка на 25 Вт і бездротова на 15 Вт. Інше оснащення таке: адаптери Wi-Fi 802.11 ac і Bluetooth 5, бічний дактилоскопічний сканер, 3,5-міліметрове гніздо для навушників, порт USB Type-C і контролер NFC.

Раніше сьогодні Samsung презентувала лінійку ігрових моніторів Odyssey 2021. На відміну від вихідних моделей з увігнутими екранами, випущених у 2020 році, нові отримали плоскі екрани розмірами від 24 до 28 дюймів.

Серед головних плюсів – ще більш низький час відгуку і ергономічне управління.