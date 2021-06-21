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Samsung представила Galaxy M32 – бюджетный смартфон с большим аккумулятором

21 июня 2021, 17:29

Он появится на рынке Индии в ближайшее время. Позднее в этом году модель появится и в других странах, в том числе в Украине.

Samsung
Samsung представила Galaxy M32 / RTE

Подразделение Samsung India презентовало доступный смартфон Galaxy M32. Как и все модели в этой линейке, аппарат снабдили внушительной батареей и относительно бюджетным ценником.

Он появится на рынке Индии в ближайшее время. Новинку оценили в 5500 и 6300 грн за разные версии памяти в переводе с индийских рупий. Позднее в этом году модель появится и в других странах, в том числе в Украине.

Технические характеристики Samsung Galaxy M32:

  • Дисплей: 6,4", FullHD, AMOLED, 90 Гц
  • Процессор: 8-ядерный MediaTek Helio G80, 2,0 ГГц, Mali-G52 MP2
  • Память: 4/6 ГБ оперативной, 64/128 ГБ постоянной
  • Камера: 64 Мп (основная) + 8 Мп (ультраширокоугольная) + 2 Мп (макро) + 2 Мп (датчик глубины) + 20 Мп (фронтальная)
  • Батарея: 6000 мАч, быстрая зарядка 25 Вт
  • ОC: Android 11, One UI
  • Цвет корпуса: Black, Light Blue

Дисплей с каплевидным вырезом выдаёт пиковую яркость в 800 нит при активации режима High Brightness Mode и защищён стеклом Gorilla Glass 5. Сканер отпечатков пальцев размещен сбоку и совмещен с кнопкой включения, из коробки установлен Android 11 с оболочкой One UI 3.1, а крышка гаджета выполнена в градиентных расцветках с рельефным рисунком.

Аккумулятор позволяет воспроизводить музыку в течение 130 часов и видео в течение 25 часов. Есть быстрая зарядка на 25 Вт и беспроводная на 15 Вт. Прочее оснащение таково: адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, боковой дактилоскопический сканер, 3,5-миллиметровое гнездо для наушников, порт USB Type-C и контроллер NFC.

Ранее сегодня Samsung представила линейку игровых мониторов Odyssey 2021. В отличие от исходных моделей с вогнутыми экранами, выпущенных в 2020 году, новые получили плоские экраны размерами от 24 до 28 дюймов.

Среди главных плюсов – еще более низкое время отклика и эргономичное управление.

смартфоны Samsung
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