Samsung презентувала лінійку ігрових моніторів Odyssey 2021

Три моделі призначені для різних цінових категорій.
Samsung презентувала розширену лінійку моніторів Odyssey 2021 року. Це ігрові монітори, в яких, за словами виробника, об'єднано "неймовірну якість зображення і футуристичний дизайн".
На відміну від вихідних моделей з увігнутими екранами, випущених у 2020 році, нові отримали плоскі екрани розмірами від 24 до 28 дюймів. Серед головних плюсів - ще більш низький час відгуку і ергономічне управління.
Оновлена лінійка ігрових моніторів Samsung Odyssey поповнилася наступними моделями:
Samsung Odyssey G7 (G70A):
- Діагональ дисплея: 28"
- Дозвіл: 3840×2160
- Частота зміни кадрів: 144 Гц
- HDR: VESA DisplayHDR 400
- Інтерфейси: DisplayPort, 2 x HDMI 2.0,3 x USB 3.0
Samsung Odyssey G5 (G50A):
- Діагональ дисплея: 27"
- Роздільна здатність: 2560×1440
- Частота зміни кадрів: 165 Гц
- HDR: HDR10
- Інтерфейси: DisplayPort, 2×HDMI 2.0
Samsung Odyssey G3 (G30A):
- Діагональ дисплея: 27" і 24"
- Роздільна здатність: 1920×1080
- Частота зміни кадрів: 144 Гц
- HDR: —
- Інтерфейси: DisplayPort, 2×HDMI 1.4
Модель G70A підтримує технологію HDR400, що підвищує якість передачі кольору і деталізації, а також оснащена підсвічуванням монітора CoreSync, яка переносить кольори з ігор за межі екрану в реальне оточення, забезпечуючи ще більш повне занурення в ігровий процес.
G50A відрізняється збільшеною частотою оновлення екрану і високою яскравістю – 350 кд/кв.м. Як і G70A, є підтримка AMD FreeSync і Nvidia G-Sync. Всі моделі мають підставку з регульованою висотою, режими з малим часом відгуку (1 мс), а також кут огляду 178 градусів.
Ціна і коли чекати
На жаль, дату старту продажів і ціни новинок компанія Samsung поки не розкрила, але відомо, що новинки з'являться у продажу в Україні.
У березні цього року Samsung презентувала нове покоління моніторів для дому та офісу. До неї увійшло 12 моделей з високою роздільною здатністю в трьох серіях – S6, S7 і S8.