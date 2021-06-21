Samsung презентувала лінійку ігрових моніторів Odyssey 2021

Ігрові монітори Odyssey 2021 / Samsung

Samsung презентувала розширену лінійку моніторів Odyssey 2021 року. Це ігрові монітори, в яких, за словами виробника, об'єднано "неймовірну якість зображення і футуристичний дизайн".

На відміну від вихідних моделей з увігнутими екранами, випущених у 2020 році, нові отримали плоскі екрани розмірами від 24 до 28 дюймів. Серед головних плюсів - ще більш низький час відгуку і ергономічне управління.

Оновлена лінійка ігрових моніторів Samsung Odyssey поповнилася наступними моделями:

Samsung Odyssey G7 (G70A):

Діагональ дисплея: 28"

Дозвіл: 3840×2160

Частота зміни кадрів: 144 Гц

HDR: VESA DisplayHDR 400

Інтерфейси: DisplayPort, 2 x HDMI 2.0,3 x USB 3.0

Samsung Odyssey G5 (G50A):

Діагональ дисплея: 27"

Роздільна здатність: 2560×1440

Частота зміни кадрів: 165 Гц

HDR: HDR10

Інтерфейси: DisplayPort, 2×HDMI 2.0

Samsung Odyssey G3 (G30A):

Діагональ дисплея: 27" і 24"

Роздільна здатність: 1920×1080

Частота зміни кадрів: 144 Гц

HDR: —

Інтерфейси: DisplayPort, 2×HDMI 1.4

Монітор Samsung Odyssey G7 (G70A) / Samsung Newscroom

Модель G70A підтримує технологію HDR400, що підвищує якість передачі кольору і деталізації, а також оснащена підсвічуванням монітора CoreSync, яка переносить кольори з ігор за межі екрану в реальне оточення, забезпечуючи ще більш повне занурення в ігровий процес.

G50A відрізняється збільшеною частотою оновлення екрану і високою яскравістю – 350 кд/кв.м. Як і G70A, є підтримка AMD FreeSync і Nvidia G-Sync. Всі моделі мають підставку з регульованою висотою, режими з малим часом відгуку (1 мс), а також кут огляду 178 градусів.

Ціна і коли чекати

На жаль, дату старту продажів і ціни новинок компанія Samsung поки не розкрила, але відомо, що новинки з'являться у продажу в Україні.

У березні цього року Samsung презентувала нове покоління моніторів для дому та офісу. До неї увійшло 12 моделей з високою роздільною здатністю в трьох серіях – S6, S7 і S8.