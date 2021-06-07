Samsung розробила "кіберпанківську" заміну фітнес-браслетам (фото)

Samsung розробила заміну фітнес-браслетам / RTE

Вчені Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT) оголосили про нове досягнення в розробці OLED-дисплеїв довільної форми. На думку інженерів, це може бути майбутнім носимої електроніки.

Як говориться в опублікованій статті на сайті компанії, їм вдалося об'єднати OLED-екран, який розтягується і фотоплетизмографічний датчик серцевого ритму, аби використовувати їх як заміну розумним браслетам.

Ідея полягає в тому, щоб замість громіздких розумних годинників і фітнес-браслетів помістити на зап'ясті людини тонкий дисплей, який буде кріпитися як пластир. Цей "high-end" пластир буде кріпитися на внутрішній стороні зап'ястя, тому повертати зап'ясті можна буде як завгодно і це не позначиться на роботі екрану.

Важливо обумовити, що це не просто концепт – в якості proof of concept автори дослідження створили справний прототип пристрою, назвавши його "еластичною електронною шкірою". Тести підтвердили, що датчик і OLED-дисплей продовжували стабільно працювати навіть після того, як матриця була розтягнута 1000 разів.

Тягнуться дисплеї з датчиками / Samsung Global Newsroom

В Samsung заявили, що першими в галузі створили такий дисплей, і навіть з урахуванням поточного рівня технологій дослідники змогли інтегрувати більшість відомих датчиків, використовуючи наявні процеси виробництва напівпровідників. Разом з тим розробка все ще знаходиться на ранній стадії, тому швидкої появи комерційних пристроїв на базі нової технології очікувати не варто.

Фахівці розраховують, що в першу чергу їх розробка знайде застосування в медицині, де такі пластирі можна буде використовувати для спостереження за пацієнтами з певними захворюваннями і новонародженими. Також вчені планують вбудувати не тільки датчик фотоплетизмограми, а й інші сенсори, що дозволяють оцінювати фізичні показники.

Демонстрація властивостей еластомеру / Samsung Global Newsroom

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