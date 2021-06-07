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Samsung разработала "киберпанковскую" замену фитнес-браслетам (фото)

7 июня 2021, 18:43

Его можно крепить на запястье как пластырь. По мнению инженеров, это может быть будущим носимой электроники.

Samsung
Samsung создала растягивающийся накожный дисплей OLED / RTE

Учёные Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT) объявили о новом достижении в разработке OLED-дисплеев произвольной формы. По мнению инженеров, это может быть будущим носимой электроники.

Как говорится в опубликованной статье на сайте компании, им удалось объединить растягиваемый OLED-экран и фотоплетизмографический датчик сердечного ритма, чтобы использовать их как замену умным браслетам. Похоже, скоро фитнес-браслеты превратятся просто в один большой экран.

Идея заключается в том, чтобы вместо громоздких смарт-часов и фитнес-браслетов поместить на запястье человека тонкий растягиваемый дисплей, который будет крепиться как пластырь. Этот "high-end" пластырь будет крепиться на внутренней стороне запястья, поэтому поворачивать запястье можно будет как угодно и это не скажется на работе экрана.

Важно оговорить, что это не просто концепт – в качестве proof of concept авторы исследования создали работающий прототип устройства, назвав его "эластичной электронной кожей". Тесты подтвердили, что датчик и OLED-дисплей продолжали стабильно работать даже после того, как матрица была растянута 1000 раз.

Тянущиеся дисплеи с датчиками / Samsung Global Newsroom

В Samsung заявили, что первыми в отрасли создали такой дисплей, и даже с учетом текущего уровня технологий исследователи смогли интегрировать большинство известных датчиков, используя существующие процессы производства полупроводников. В то же время разработка всё ещё находится на ранней стадии, поэтому скорого появления коммерческих устройств на базе новой технологии ожидать не стоит.

Специалисты рассчитывают, что в первую очередь их разработка найдет применение в медицине, где такие пластыри можно будет использовать для наблюдения за пациентами с определенными заболеваниями и новорожденными. Также учёные планируют встроить не только датчик фотоплетизмограммы, но и другие сенсоры, позволяющие оценивать физические показатели.

Демонстрация свойств эластомера / Samsung Global Newsroom

Ранее мы рассказывали об украинском изобретателе Сергее Лысине и его умных очках Nutis, которые умеют считать калорийность принимаемой пищи и количество выпитой воды.

Samsung
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