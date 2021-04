Украинские "умные очки" получили золото на конкурсе инноваций в Женеве

Украинские "умные" очки завоевали золото в Женеве. / УП

Умные очки Nutis, которое считает калории в блюде, получили золотую медаль на Международной выставке инноваций в Женеве "The International Exhibition of Inventions of Geneva". Речь идет о разработке украинского изобретателя Сергея Лисина.

Как отметила пресс-служба МАН, это один из крупнейших и самых престижных ежегодных конкурсов в мире, в котором принимают участие разработчики из 45 стран. В этом году Украина впервые принимала участие в выставке.

Сообщается, что изобретение Сергея стало лучшим из более тысячи проектов. Умные очки могут посчитать калорийность блюда за считанные секунды. Очки работают в связке с мобильным приложением, где отображается, сколько энергии было использовано и сколько потрачено.

Достаточно лишь надеть очки и посмотреть на блюдо: картинка зафиксируется и отправится на сервер, где и посчитается калорийность пищи, а информация тут же появится на экране смартфона. Управлять системой можно и голосом.

Пользователь может контролировать свой дневной рацион: каждый прием пищи очки посчитают, а в конце дня приложение выставит "счет" потребленных за день калорий. Это будет полезно не только тем, кто ухаживает за фигурой, но и, например, людям с аллергией или больным диабетом: приложение подскажет, какие продукты можно есть, а от каких лучше отказаться – объясняет изобретатель.

Что стоит знать об изобретении украинца

Также устройство имеет встроенный трекер, который следит за физической активностью, – ходьбой, бегом, тренировками. Сергей говорит, что пользователь может предоставить доступ к своему приложению тренеру, чтобы тот дистанционно контролировал подопечного. Благодаря этой функции Nutis стал особенно популярен во время локдауна.

Протестировать приложение может любой желающий: для этого нужно заполнить специальную форму.

К слову, кроме Сергея среди украинцев были и другие призеры. Так, серебряную медаль на конкурсе получил студент Киевской политехники Станислав Скоробогатов за усовершенствование электромобиля. Всего в марте украинские школьники и студенты получили 26 наград на международных научных конкурсах, 11 из которых – золотые медали.

Ранее мы рассказывали об украинской аутсорс-команде разработчиков Stan's Asset, которая стала одним из соразработчиком сиквела видеоигры Ori The Will of the Wisps для Microsoft.