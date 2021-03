Украинцы стали соразработчиками одной из самых ярких игр от Microsoft

Кадр из игры Ori The Will of the Wisps / Microsoft

Stan's Assets from KAPPS – аутсорс-команда разработчиков, которая стала первой украинской компанией, принявшей участие в создании долгожданного сиквела игры Ori The Will of the Wisps за авторством Moon Studios.

Как объясняет Павел Климентенко, соучредителем Stan's Assets from KAPPS, главной задачей команды в проект игры Ori было создание editor-tools. Наши соотечественники занимались внедрением решений, которые делали возможным и ускоряли работу gameplay-разработчиков.

"Начиная от самых простых улучшений и заканчивая сложными аналитическими инструментами. Конечный потребитель, который играет в игру, может не увидеть, но все равно прочувствует результат нашего труда", – рассказал Павел.

Также он отметил, что работа в коллаборации с Mood Studios над игрой ААА-класса [AAA – неформальный термин, обозначающий класс высокобюджетных компьютерных игр] стала для команды особенным опытом. По его словам задача, стоявшая перед ними, заставляло команду мыслить по-другому и создавать инструменты, которые до этого еще никто не создавал.

Ori and the Will of the Wisps – это продолжение приключенческого платформера Ori and the Blind Forest 2015 года события которого разворачиваются в том же мире, что и в оригинальной игре, но в другом лесу – Нибеле. Главным героем вновь становится дух леса по имени Ори, отправившийся в очередной поход, чтобы помочь лесу и его обитателям.

Релиз Ori and the Will of the Wisps состоялся в марте 2020 года для PC и Xbox One, а средний балл игры на Metacritic и OpenCritic остановился в районе 90 из 100.

