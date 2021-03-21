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Украинцы стали соразработчиками одной из самых ярких игр от Microsoft

21 марта 2021, 18:00

Украинский аутсорс-команда разработчиков Stan's Assets стала одним из соразработчиком сиквела видеоигры Ori The Will of the Wisps для Microsoft.

Кадр из игры Ori The Will of the Wisps / Microsoft

Stan's Assets from KAPPS – аутсорс-команда разработчиков, которая стала первой украинской компанией, принявшей участие в создании долгожданного сиквела игры Ori The Will of the Wisps за авторством Moon Studios.

Как объясняет Павел Климентенко, соучредителем Stan's Assets from KAPPS, главной задачей команды в проект игры Ori было создание editor-tools. Наши соотечественники занимались внедрением решений, которые делали возможным и ускоряли работу gameplay-разработчиков.

"Начиная от самых простых улучшений и заканчивая сложными аналитическими инструментами. Конечный потребитель, который играет в игру, может не увидеть, но все равно прочувствует результат нашего труда", – рассказал Павел.

Также он отметил, что работа в коллаборации с Mood Studios над игрой ААА-класса [AAA – неформальный термин, обозначающий класс высокобюджетных компьютерных игр] стала для команды особенным опытом. По его словам задача, стоявшая перед ними, заставляло команду мыслить по-другому и создавать инструменты, которые до этого еще никто не создавал.

Ori and the Will of the Wisps – это продолжение приключенческого платформера Ori and the Blind Forest 2015 года события которого разворачиваются в том же мире, что и в оригинальной игре, но в другом лесу – Нибеле. Главным героем вновь становится дух леса по имени Ори, отправившийся в очередной поход, чтобы помочь лесу и его обитателям.

Релиз Ori and the Will of the Wisps состоялся в марте 2020 года для PC и Xbox One, а средний балл игры на Metacritic и OpenCritic остановился в районе 90 из 100.

Трейлер Ori The Will of the Wisps

Украинский геймдев - свежие новости:

  • В настоящий момент в стенах 4A Games ведется активная работа над новой частью игровой серии Metro. К сожалению, про саму игру пока что известно не так много. Ожидается, что она выйдет на PS5, Xbox Series X|S и ПК. Параллельно с новой частью 4A Games также дорабатывает некстген-версии Metro Exodus;
  • Студия GSC Game World продолжает подогревать интерес к и без того горячо ожидаемому ролевому шутеру S.T.A.L.K.E.R. 2. На днях разработчики представили свежие концепт-арты игры, а на следующей неделе команда обещает поделиться новыми геймплейными кадрами;
  • Меж тем украинская студия Frogwares продолжает разборки с компанией Nacon, которая долгое время была партнером разработчиков и помогала издавать игры. Больше информации вы сможете найти здесь;
  • Компания Wargaming совместно с NielsenIQ провели исследование украинского рынка видеоигр, в ходе которого исследователи выяснили, кто же такой украинский игрок в мировой цепочке индустрии игровых развлечений.
Microsoft
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