Первый шедевр весны: критики в восторге от игры Ori and the Will of the Wisps

Арт игры Ori and the Will of the Wisps / Moon Studios

Зима 2020 года практически на радовала любителей видеоигр громкими или интересными релизами. Но с приходом весны все меняется. Сильный старт полноценному игровому году дала Ori and the Will of the Wisps, которую уже можно считать шедевром, если верить оценкам критиков.

На Metacritic у платформера впечатляющая средняя оценка в 92 из 100. Причем нет ни одного смешанного отзыва - абсолютно все в восторге от игры.

Оценка Ori and the Will of the Wisps на Metacritic

Что же пишут об игре игровые издания, раз она так сильно всем понравилась?

VGC (100/100)

Величественный платформер, которые базируется на оригинале, но не разрушает его. Если у вас есть подписка Game Pass, то не существует причин, чтобы не сыграть в него.

Game Informer (95/100)

История фантастическая, от мира захватывает дух, но все это меркнет по сравнению с великолепно сделанным геймплеем, который взмывает вверх и как платформер, и как экшен. Moon Studios превзошла себя с Will of the Wisps, создав нечто, в чем нет проседаний темпа, что заставляет игрока почувствовать себя умным, становясь лучше с каждым моментом прохождения.

Eurogamer Italy (90/100)

Ori and the Will of the Wisps - выдающаяся метроидвания с безупречным художественным стилем и невероятно увлекательным геймплеем. Она с легкостью может оказаться лучшим эксклюзивом всего каталога Xbox One.

God is a Geek (90/100)

Ori and the Will of the Wisps - потрясающий сиквел. Он базируется на оригинале, но вносит новые идеи, чтобы доставить совершенный опыт.

Wccftech (87/100)

Ori and the Will of Wisps - это восхитительная и изнуряющая игра, объединяющая новые идеи в прочное основание, а также украшенная невероятным саундтреком и захватывающими уровнями, которые хочется исследовать.

DualShockers (85/100)

Ori and the Will of Wisps - это исключительное приключение, в которое должен поиграть каждый владелец Xbox One.

EGM (80/100)

В Ori and the Will of Wisps есть все, что должен делать хороший сиквел. Она освежает механики предыдущей части, расширяет мир и предлагает новые движения и концепции. Но в эпоху "эмоциональных платформеров" Will of the Wisps не делает ничего, чтобы выделиться в этом плане.

Ori and the Will of the Wisps дата выхода - 11 марта 2020 года. Платформы - PC и Xbox One.

Ori and the Will of the Wisps - трейлер