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Первый шедевр весны: критики в восторге от игры Ori and the Will of the Wisps

10 марта 2020, 12:48

После скромной на игровые релизы зимы 2020 года наконец-то началась оттепель.

Ori and the Will of the Wisps
Арт игры Ori and the Will of the Wisps / Moon Studios

Зима 2020 года практически на радовала любителей видеоигр громкими или интересными релизами. Но с приходом весны все меняется. Сильный старт полноценному игровому году дала Ori and the Will of the Wisps, которую уже можно считать шедевром, если верить оценкам критиков.

На Metacritic у платформера впечатляющая средняя оценка в 92 из 100. Причем нет ни одного смешанного отзыва - абсолютно все в восторге от игры.

Оценка Ori and the Will of the Wisps на Metacritic
Оценка Ori and the Will of the Wisps на Metacritic

Что же пишут об игре игровые издания, раз она так сильно всем понравилась?

VGC (100/100)

  • Величественный платформер, которые базируется на оригинале, но не разрушает его. Если у вас есть подписка Game Pass, то не существует причин, чтобы не сыграть в него.

Game Informer (95/100)

  • История фантастическая, от мира захватывает дух, но все это меркнет по сравнению с великолепно сделанным геймплеем, который взмывает вверх и как платформер, и как экшен. Moon Studios превзошла себя с Will of the Wisps, создав нечто, в чем нет проседаний темпа, что заставляет игрока почувствовать себя умным, становясь лучше с каждым моментом прохождения.

Eurogamer Italy (90/100)

  • Ori and the Will of the Wisps - выдающаяся метроидвания с безупречным художественным стилем и невероятно увлекательным геймплеем. Она с легкостью может оказаться лучшим эксклюзивом всего каталога Xbox One.

God is a Geek (90/100)

  • Ori and the Will of the Wisps - потрясающий сиквел. Он базируется на оригинале, но вносит новые идеи, чтобы доставить совершенный опыт.

Wccftech (87/100)

  • Ori and the Will of Wisps - это восхитительная и изнуряющая игра, объединяющая новые идеи в прочное основание, а также украшенная невероятным саундтреком и захватывающими уровнями, которые хочется исследовать.

DualShockers (85/100)

  • Ori and the Will of Wisps - это исключительное приключение, в которое должен поиграть каждый владелец Xbox One.

EGM (80/100)

  • В Ori and the Will of Wisps есть все, что должен делать хороший сиквел. Она освежает механики предыдущей части, расширяет мир и предлагает новые движения и концепции. Но в эпоху "эмоциональных платформеров" Will of the Wisps  не делает ничего, чтобы выделиться в этом плане.

Ori and the Will of the Wisps дата выхода - 11 марта 2020 года. Платформы - PC и Xbox One.

Ori and the Will of the Wisps - трейлер

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