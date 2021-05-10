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Сьогодні остання пригода Нейтана Дрейка святкує 5-річчя

10 травня 2021, 20:37

10 травня 2021 року виповнилося рівно п'ять років з релізу Uncharted 4, в честь чого Naughty Dog вирішила поділитися всілякою статистикою адвенчури.

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Кадр з Uncharted 4 / Naughty Dog

10 травня 2021 року виповнилося рівно п'ять років з релізу PS4-ексклюзиву Uncharted 4: A Thief's End за авторством студії Naughty Dog.

Фінальна пригода Нейтана Дрейка чудово поставила крапку в його історії, гідно попрощавшись з безжурним мисливцем за скарбами.

Грандіозна режисура, приправлена відмінним саундтреком і улюбленими персонажами в низці найкрасивіших локацій з усього світу, а постійно змінюючись геймплейні механіки не давали занудьгувати ні на секунду, але головне: проєкт зробив серію куди доросліше, подарувавши нам одну з найкращих ігор, які коли-небудь з'являлися на світ.

На честь даної урочистості Naughty Dog вирішила поділитися всілякою статистикою адвенчури, розкривши загальне число розпочавших "Шлях злодія" – як виявилося, за п'ять років їх виявилося 37 млн осіб. Судячи з усього, включаючи тих, хто отримав тайтл по підписці PS Plus навесні 2020-го або в складі PS Plus Collection для PlayStation 5.

Також розробники нарешті підтвердили, що спочатку Сем Дрейк був головним антагоністом гри, про що розповідав ще три роки тому Джейсон Шрайер в книзі "Кров, піт і пікселі", описуючи бачення гри від Емі Хеннінг.

Ще з цікавого:

  • 13,3 мільйона гравців у багатокористувацькому режимі (трохи більше третини від загальної кількості);
  • 9,5 мільйона використовували можливості для інвалідів;
  • 9,8 мільйона пограли з лемуром на ринку;
  • 7,5 мільйона зіграли в "Марко Поло";
  • 2 мільйони забралися на самий верх вежі з годинником;
  • 12 мільйонів вразили всі цілі іграшковим пістолетом;
  • 2 мільйони зробили фото з Саллі.
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На цю мить Naughty Dog щосили трудиться над абсолютно новою франшизою в сетингу наукової фантастики, якщо чутки вірні. Паралельно в стінах студії ведеться робота над ремейком першої частини The Last of Us, який вийде разом з другою частиною на PS5. При цьому не варто плутати поняття "ремейк" і "ремастер": ремастер гри вже існує і випускався він для PS4, під яку злегка підтягнули графіку.

Тепер же планується "капітальний ремонт", який не тільки виведе рівень картинки The Last of Us до відповідності потужності заліза PS5, але ще і має на меті оновлення ігрових механік під сучасні стандарти.

Uncharted
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