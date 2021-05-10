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Сегодня последнее приключение Нейтана Дрейка празднует 5-летие

10 мая 2021, 20:37

10 мая 2021 года исполнилось ровно пять лет с релиза Uncharted 4, в честь чего Naughty Dog решила поделиться всевозможной статистикой адвенчуры.

Кадр из Uncharted 4 / Naughty Dog

10 мая 2021 года исполнилось ровно пять лет с релиза PS4-эксклюзива Uncharted 4: A Thief's End за авторством студии Naughty Dog.

Финальное приключение Нейтана Дрейка великолепно поставило точку в его истории, достойно попрощавшись с неунывающим охотником за сокровищами.

Грандиозная режиссура, приправленная отличным саундтреком и любимыми персонажами в череде красивейших локаций со всего света, а постоянно сменявшиеся геймплейные механики не давали заскучать ни на секунду, но главное: проект сделал серию куда взрослее, подарив нам одну из лучших игр, которые когда-либо появлялись на свет.

В честь данного торжества Naughty Dog решила поделиться всевозможной статистикой адвенчуры, раскрыв общее число начавших "Путь вора" – как оказалось, за пять лет их оказалось 37 млн человек. Судя по всему, включая тех, кто получил тайтл по подписке PS Plus весной 2020-го или в составе PS Plus Collection для PlayStation 5.

Также разработчики наконец-то подтвердили, что первоначально Сэм Дрейк был главным антагонистом игры, о чём рассказывал ещё три года назад Джейсон Шрайер в книге "Кровь, пот и пиксели", описывая виденье игры от Эми Хеннинг.

Еще из интересного:

  • 13,3 миллиона игроков во многопользовательском режиме (чуть больше трети от общего количества);
  • 9,5 миллиона использовали возможности для инвалидов;
  • 9,8 миллиона поиграли с лемуром на рынке;
  • 7,5 миллиона сыграли в "Марко Поло";
  • 2 миллиона забрались на самый верх башни с часами;
  • 12 миллионов поразили все цели игрушечным пистолетом;
  • 2 миллиона сделали фото с Салли.

В настоящий момент Naughty Dog вовсю трудится над совершенно новой франшизой в сеттинге научной фантастики, если слухи верны. Параллельно в стенах студии ведется работа над ремейком первой части The Last of Us, который выйдет вместе со второй частью на PS5. При этом не стоит путать понятия "ремейк" и "ремастер": ремастер игры уже существует и выпускался он для PS4, под которую слегка подтянули графику.

Теперь же планируется "капитальный ремонт", который не только выведет уровень картинки The Last of Us до соответствия мощности железа PS5, но еще и подразумевает обновление игровых механик под современные стандарты.

Uncharted
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