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YouTube запустив функцію, яка суттєво спростить шопінг в Інтернеті

25 березня 2021, 13:23

Відеохостинг експериментує з новою функцією, яка відображає список продуктів, виявлених у деяких відео, а також супутні товари.

Арт По YouTube
Продакт-плейсмент YouTube / DataArt

Популярний сервіс YouTube запустив новий експеримент Products in this Video – вона автоматично визначає товари в роликах і формує список з посиланнями для переходу в інтернет-магазини та сайти виробників.

На даному етапі вони показуються між рекомендованими відео, коли користувач прокручує стрічку з роликами. Мета полягає в тому, щоб допомогти глядачам знайти більше відео та інформації про ці продукти на YouTube.

Можна припустити, що цей крок покликаний допомогти Google зайняти частку на прибутковому ринку партнерських посилань, а також безпосередньо пов'язати комерцію з завантаженням відео. Ці списки можуть виступати як альтернатива алгоритму рекомендацій, коли YouTube буде показувати відео зі схожими продуктами. Це також дозволить YouTube конкурувати з іншими сервісами на ринку покупок в рамках соціальних платформ (наприклад, з Instagram).

З кінця минулого року YouTube також тестує функцію View products. За допомогою неї теж можна купити товари з роликів, при цьому автори роликів можуть контролювати, які товари зображатимуться у відео. Кнопка для переходу до списку продуктів розміщується в лівому нижньому кутку плеєра.

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Принцип роботи функції / Youtube Blog

Раніше ми повідомляли, що Google утримуватиме податки з українських блогерів на YouTube.

Так, українським відеоблогерам, які не нададуть компанії запитану податкову інформацію, доведеться платити до 24% з усієї суми доходу. Причому мова йде не тільки про рекламні перегляди, а й доходи з YouTube Premium, Super-чату, Super-стікерів і членства на каналах.

YouTube
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