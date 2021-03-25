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YouTube запустил функцию, которая упростит шоппинг в Интернете

25 марта 2021, 13:23

Популярный сервис экспериментирует с новой функцией, которая отображает список продуктов, обнаруженных в некоторых видео, а также сопутствующие товары.

Арт по YouTube
Продакт-плейсмент YouTube / DataArt

Популярный сервис YouTube запустил новый эксперимент Products in this Video – она автоматически определяет товары в роликах и формирует список со ссылками для перехода в интернет-магазины и сайты производителей.

На данном этапе они отображаются между рекомендованными видео, когда пользователь прокручивает ленту с роликами. Цель состоит в том, чтобы помочь зрителям найти больше видео и информации об этих продуктах на YouTube.

Можно предположить, что этот шаг призван помочь Google занять долю на прибыльном рынке партнерских ссылок, а также напрямую связать коммерцию с загрузкой видео. Эти списки могут выступать в качестве второго алгоритма рекомендаций, когда YouTube будет показывать видео с похожими продуктами. Это также позволит YouTube конкурировать с другими сервисами на рынке покупок в рамках социальных платформ (например, с Instagram).

С конца прошлого года YouTube также тестирует функцию View products. С помощью нее тоже можно купить товары из роликов, при этом авторы роликов могут контролировать, какие товары отображаются в видео. Кнопка для перехода к списку продуктов размещается в левом нижнем углу плеера.

Принцип работы функции / Youtube Blog

Ранее мы сообщали, что Google будет удерживать налоги с украинских блогеров на YouTube.

Так, украинским видеоблогерам, которые не предоставят компании запрошенную налоговую информацию, придется платить до 24% со всей суммы дохода. Причём речь идёт не только о рекламных просмотрах, но и доходах с YouTube Premium, Super-чата, Super-стикеров и членства на каналах.

YouTube
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