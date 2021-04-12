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Скандальний Cyberpunk 2077 можна купити за рекордно низькою ціною

12 квітня 2021, 20:00

Варто поквапитися, кількість копій обмежена.

Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077 можна купити за рекордно низькою ціною / PS4

Компанія Sony і її роздрібні партнери запустили черговий розпродаж ігор для консолей PlayStation, який триватиме до 18 квітня. В рамках розпродажу можна придбати основні хіти і ексклюзиви PS4 за привабливими цінами.

Так, зокрема, консольні версії Cyberpunk 2077 для PS4/PS5 розпродають за рекордно низькою ціною з моменту релізу – за 1499 грн. Крім того, по акції (за 4499 грн) можна купити бездротову мишу Razer Viper Ultimate в стилістиці кіберпанку.

Розпродаж проходить в магазинах Citrus, Moyo, Rozetka і Foxtrot.

З цікавих пропозицій також можна відзначити:

  • The Last of Us: Part II — 1125 грн (замість 1899 грн)
  • Final Fantasy VII Remake — 1299 грн (замість 1999 грн)
  • Marvel Avengers. Месники — 799 грн (замість 1899 грн)
  • Call of Duty: Black Ops Cold War — 1499 грн (замість 1999 грн)
  • Red Dead Redemption 2 — 999 грн (замість 1499 грн)
  • Відьмак 3: Дике Полювання. Видання "Гра року" — 975 грн (замість 1240 грн)
  • Mortal Kombat X — 563 грн (замість 849 грн)
  • DOOM Eternal — 1399 грн (замість 1899 грн)
  • FIFA 21 — 1229 грн (замість 1840 грн)
  • Sekiro: Shadows Die Twice — 895 грн (замість 999 грн)

Релізний трейлер Cyberpunk 2077

А для тих, хто віддає перевагу іграм "в цифрі", в онлайн-магазині компанії Sony PS Store проходить весняний розпродаж. який відбудеться у два етапи – перший з яких завершиться вже в цей четвер, після чого знижки отримають вже інші тайтли.

Загалом весняний розпродаж триватиме чотири тижні, в ході якої гравці зможуть вигідно купити багато відомих хітів, включаючи The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima, Assassin's Creed Вальгалла, і не тільки.

CD Projekt RED Cyberpunk 2077 PlayStation 4 Playstation 5
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