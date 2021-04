Скандальний Cyberpunk 2077 можна купити за рекордно низькою ціною

Cyberpunk 2077 можна купити за рекордно низькою ціною / PS4

Компанія Sony і її роздрібні партнери запустили черговий розпродаж ігор для консолей PlayStation, який триватиме до 18 квітня. В рамках розпродажу можна придбати основні хіти і ексклюзиви PS4 за привабливими цінами.

Так, зокрема, консольні версії Cyberpunk 2077 для PS4/PS5 розпродають за рекордно низькою ціною з моменту релізу – за 1499 грн. Крім того, по акції (за 4499 грн) можна купити бездротову мишу Razer Viper Ultimate в стилістиці кіберпанку.

Розпродаж проходить в магазинах Citrus, Moyo, Rozetka і Foxtrot.

З цікавих пропозицій також можна відзначити:

The Last of Us: Part II — 1125 грн (замість 1899 грн)

Final Fantasy VII Remake — 1299 грн (замість 1999 грн)

Marvel Avengers. Месники — 799 грн (замість 1899 грн)

Call of Duty: Black Ops Cold War — 1499 грн (замість 1999 грн)

Red Dead Redemption 2 — 999 грн (замість 1499 грн)

Відьмак 3: Дике Полювання. Видання "Гра року" — 975 грн (замість 1240 грн)

Mortal Kombat X — 563 грн (замість 849 грн)

DOOM Eternal — 1399 грн (замість 1899 грн)

FIFA 21 — 1229 грн (замість 1840 грн)

Sekiro: Shadows Die Twice — 895 грн (замість 999 грн)

А для тих, хто віддає перевагу іграм "в цифрі", в онлайн-магазині компанії Sony PS Store проходить весняний розпродаж. який відбудеться у два етапи – перший з яких завершиться вже в цей четвер, після чого знижки отримають вже інші тайтли.

Загалом весняний розпродаж триватиме чотири тижні, в ході якої гравці зможуть вигідно купити багато відомих хітів, включаючи The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima, Assassin's Creed Вальгалла, і не тільки.