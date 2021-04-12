Скандальный Cyberpunk 2077 можно купить по рекордно низкой цене

Стоит поторопиться, количество копий ограничено.
Компания Sony и её розничные партнёры запустили очередную распродажу игр для консолей PlayStation, которая продлится до 18 апреля. В рамках распродажи можно приобрести основные хиты и эксклюзивы PS4 по привлекательным ценам.
Так, в частности, консольные версии Cyberpunk 2077 для PS4/PS5 распродают по рекордно низкой цене с момента релиза – за 1499 грн. Кроме того, по акции (за 4499 грн) можно купить беспроводную мышь Razer Viper Ultimate в стилистике Киберпанка.
Распродажа проходит в магазинах Citrus, Moyo, Rozetka и Foxtrot.
Из интересных предложений также можно отметить:
- The Last of Us: Part II — 1125 грн (вместо 1899 грн)
- Final Fantasy VII Remake — 1299 грн (вместо 1999 грн)
- Marvel Avengers. Мстители — 799 грн (вместо 1899 грн)
- Call of Duty: Black Ops Cold War — 1499 грн (вместо 1999 грн)
- Red Dead Redemption 2— 999 грн (вместо 1499 грн)
- Ведьмак 3: Дикая Охота. Издание "Игра года" — 975 грн (вместо 1240 грн)
- Mortal Kombat X — 563 грн (вместо 849 грн)
- DOOM Eternal — 1399 грн (вместо 1899 грн)
- FIFA 21 — 1229 грн (вместо 1840 грн)
- Sekiro: Shadows Die Twice — 895 грн (вместо 999 грн)
Релизный трейлер Cyberpunk 2077
А для тех, кто предпочитает игры "в цифре", в онлайн-магазине компании Sony PS Store проходит весенняя распродажа. которая пройдет в два этапа – первый из которых завершится уже в этот четверг, после чего скидки получат уже другие тайтлы.
В общей сложности весенняя распродажа продлится четыре недели, в ходе которой игроки смогут выгодно купить многие известные хиты, включая The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima, Assassin's Creed Вальгалла, и не только.