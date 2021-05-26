Скоро на ринку портативних консолей з'явиться новий гравець

Valve працює над портативною консоллю / Ars Technica

Через майже десять років після анонсу Steam Machines, нещасливої лінійки ігрових ПК з Linux, компанія Valve, кажись, зважилася дати собі другий шанс і знову спробувати закріпиться на ринку ігрових систем – цього разу з портативним ігровим ПК в стилі Nintendo Switch.

Принаймні, редактор Сем Мачкович з сайту Ars Technica, посилаючись на власні джерела, розповів, що Valve працює над портативною консоллю на базі Linux, яка може вийти вже цього року.

Якщо вірити джерелам, гаджет отримає сенсорний дисплей, зону з фізичними кнопками управління, а також її можна буде під'єднати до телевізора або монітора. Якщо вірити даній інформації, то пристрій схоже на Nintendo Switch. Воно стане чимось на зразок портативного ПК на Linux і буде підтримувати велику кількість ігор з бібліотеки Steam.

В цей момент Valve експериментує з формою, розмірами і пристроями введення інформації, створюючи різні прототипи. Що цікаво, на початку цього місяця, коли у Гейба Ньюелла запитали, чи з'являться якісь ігри зі Steam на консолях, той відповів, що ми дізнаємося про це ближче до кінця року.

Фото не має нічого спільного з реальністю / Reddit

Раніше в цьому місяці в Мережу просочилася інформація, що тепер вже компанія Apple готує портативну ігрову консоль на зразок Nintendo Switch. Вона буде працювати на новому чипсеті ARM, який буде відрізнятися від наявних лінійок A і M.

Крім того, Apple вже веде переговори з відомими розробниками ігор, такими як Ubisoft, про випуск ексклюзивних ігор для Apple Arcade.