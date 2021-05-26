Скоро на рынке портативных консолей появится новый игрок

Valve работает над портативной консолью / Ars Technica

Спустя почти десять лет после анонса Steam Machines, злополучной линейки игровых ПК с Linux, компания Valve, кажись, решилась дать себе второй шанс и вновь попытаться закрепится на рынке игровых систем – на сей раз с портативным игровым ПК в стиле Nintendo Switch.

По крайней мере, редактор Сэм Мачкович с сайта Ars Technica, ссылаясь на собственные источники, рассказывает, что Valve работает над портативной консолью на базе Linux, которая может выйти уже в этом году.

Если верить источникам, гаджет получит сенсорный дисплей, зону с физическими кнопками управления, а также её можно будет подключить к телевизору или монитору. Если верить данной информации, то устройство похоже на Nintendo Switch. Оно станет чем-то вроде портативного ПК на Linux и будет поддерживать большое количество игр из библиотеки Steam.

В данный момент Valve экспериментирует с формой, размерами и устройствами ввода информации, создавая различные прототипы. Что интересно, в начале этого месяца, когда у Гейба Ньюэлла спросили, появятся ли какие-то игры со Steam на консолях, тот ответил, что мы узнаем об этом ближе к концу года.

Фото не имеет ничего общего с реальностью / Reddit

Ранее в этом месяце в Сеть просочилась информация, что теперь уже компания Apple готовит портативную игровую консоль наподобие Nintendo Switch. Она будет работать на новом чипсете ARM, который будет отличаться от существующих линеек A и M.

Кроме того, Apple уже ведёт переговоры с известными разработчиками игр, такими как Ubisoft, о выпуске эксклюзивных игр для Apple Arcade.