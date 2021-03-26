Скоро у Rocket League можна буде пограти і на мобілках

Rocket League вийде на мобілках / Psyonix

Студія Psyonix анонсувала Sideswipe – спін-офф основної гри Rocket League, розрахований на мобільні платформи. Разом з анонсом автори показали перший геймплей.

За словами самих творців, Rocket League: Sideswipe – самостійна гра, в якій гравцям запропонують зійтися в матчах 1 на 1 і 2 на 2. При цьому самі сесії триватимуть недовго, близько пари хвилин.

Rocket League: Sideswipe буде поширюватися по F2P-моделі і вийде на iOS і Android до кінця цього року. На останній і зовсім вже почався альфа-тест – щоправда, поки тільки в Австралії і Новій Зеландії. Щодо випробувань в інших регіонах Psyonix розповість "у найближчі місяці".

Станом на сьогодні Rocket League вважається однією з найпопулярніших багатокористувацьких ігор. Саме їй належить рекорд, який поки не вдалося побити нікому – одночасно в мережі знаходилося понад 1 мільйон активних геймерів.

Крім того, вона була прийнята як кіберспорт, в якому професійні гравці беруть участь через ESL і Major League Gaming, а також власну серію чемпіонатів Rocket League Championship Series (RLCS) Psyonix.

Трейлер Rocket League: Sideswipe

Днями команда Valve офіційно оголосила про запуск функції віддаленої гри з друзями, у яких немає облікового запису Steam. Раніше вона була доступна тільки користувачам бета-версії магазину, а зараз стала доступна всім охочим.

Так, нова функція Steam дозволяє грати з друзями онлайн в ігри з локальним мультиплеєром, кооперативом або розділеним екраном – наприклад, ви транслюєте друзям відео з низькою затримкою, через яке вони і керують тим, що відбувається на екрані.