Скоро поиграть в Rocket League можно будет и на мобилках

Представлена мобильная игра Rocket League Sideswipe / Psyonix

Студия Psyonix анонсировала Sideswipe – спин-офф основной игры Rocket League, рассчитанный на мобильные платформы. Вместе с анонсом авторы представили первый геймплей.

По словам самих создателей, Rocket League: Sideswipe – самостоятельная игра, в которой игрокам предложат сойтись в матчах 1 на 1 и 2 на 2. При этом сами сессии будут длиться недолго, порядка пары минут.

Rocket League: Sideswipe будет распространяться по F2P-модели и выйдет на iOS и Android до конца этого года. На последней и вовсе уже начался альфа-тест – правда, пока только в Австралии и Новой Зеландии. Насчёт испытаний в других регионах Psyonix расскажет "в ближайшие месяцы".

По состоянию на сегодня Rocket League считается одной из самых популярных многопользовательских игр. Именно ей принадлежит рекорд, который пока не удалось побить никому – одновременно в сети находилось свыше 1 миллиона активных геймеров.

Кроме того, она была принята в качестве киберспорта, в котором профессиональные игроки участвуют через ESL и Major League Gaming, а также собственную серию чемпионатов Rocket League Championship Series (RLCS) Psyonix.

Трейлер Rocket League: Sideswipe

На днях команда Valve официально объявила о запуске функции удалённой игры с друзьями, у которых нет аккаунта Steam. Раньше она была доступна только пользователям бета-версии магазина, а сейчас стала доступна всем желающим.

Так, новая функция Steam позволяет играть с друзьями онлайн в игры с локальным мультиплеером, кооперативом или разделённым экраном – например, вы транслируете друзьям видео с низкой задержкой, через которое они и управляют происходящим на экране.