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Создатели Dirt выпустят для iOS и Android гонки с консольной графикой

14 марта 2021, 12:33

Разработчики обещают графику высокого уровня, а также локации городов в масштабе 1:1 и более сотни лицензированных спорткаров,

Анонсирована Racing Master для мобильных устройств / Codemasters

Британская студия Codemasters, известная по гонкам GRID и серии Dirt, планирует выпустить реалистичный гоночный симулятор под названием Racing Master. Новая мобильная гонка создана на топовом движке Unreal Engine 4 и будет доступна на Android и iOS.

Разработчики обещают графику высокого уровня, а также локации городов в масштабе 1:1 и более сотни лицензированных спорткаров, среди которых Lamborghini, Porsche, Ferrari, Aston Martin и другие.

Игра позволяет соревноваться друг с другом в разных городах. Ботов и одиночного режима не будет – участвовать будут исключительно живые игроки в количестве семи человек. Кроме того, у игроков будет на выбор аркадный и реалистичный режим управления, а также прокачка автомобилей с помощью запчастей реальных брендов. Отмечается, что представленные в игре машины можно улучшать при помощи запчастей от реальных производителей.

Будет ли в игре донат, неизвестно. Тестирование Racing Master на iOS и Android пройдет в марте – записаться на него заранее можно через официальный сайт игры. Сроки полноценного релиза разработчики пока не готовы назвать.

Трейлер Racing Master

А для тех, кто соскучился по большим гонкам, ранее на этом неделе в сервисе Steam состоялся релиз одной из лучших гонок десятилетия Forza Horizon 4. Это первая часть гоночной серии Microsoft, которая зарелизнулась в онлайн-магазине Valve.

Ничего нового в аркаду не добавили – эта та же четвёртая часть со всем доступным дополнительным контентом, который вышел на платформах Microsoft до этого. Кроме того, покупатели в Steam смогут играть с владельцами Xbox Series и Xbox One, а также Windows 10-версии для Microsoft Store. Стандартную версию Forza Horizon 4 можно купить за 699 грн, а самую полную – за 1149.

Android IOS Forza Horizon 5 Forza Horizon
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