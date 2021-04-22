ЗМІ поділилися враженнями від майбутнього блокбастера Returnal для PS5

Returnal - враження журналістів / Sony

До виходу майбутнього блокбастера Returnal для PS5 залишається трохи більше ніж тиждень, у зв'язку з чим деякі ігрові ЗМІ вже встигли випробувати гру і поділитися своїми враженнями.

Сама гра вийде 30 квітня – спочатку реліз був намічений на 19-е березня, але проєкт відклали для доопрацювання. Вартість стандартного видання в PlayStation Store становить 2299 грн, а видання Deluxe – 2599 грн.

В IGN відзначають, що почерк розробників Resogun і Super Stardust HD чітко впізнається. Саму гру вони називають сумішшю Hades і Vanquish, яка пропонує не тільки хардкорний ігровий процес, але і незвичайну історію. Разом з тим журналісти хвалять реалізацію багатьох особливостей PlayStation 5 на зразок 3D-звуку і адаптивних тригерів DualSense, завдяки чому Returnal відчувається першою справжньою "нестген" грою.

Колеги по цеху з Press Start AU також залишилися у повному захваті від гри. На думку рецензента, розробники зуміли майстерно вловити те, за що гравці люблять жанр "рогаликів", при цьому вивівши все це на новий рівень. Журналіст Hardcore Gamer додав, що вступна частина гри трохи просідає, але з часом вона розкривається по-справжньому.

В цілому, ЗМІ позитивно відгукується про майбутній блокбастер, який вже виглядає нетривіальним представником жанру – коли ви ще бачили великобюджетний roguelike з голлівудською постановкою і геймплеєм в стилі аркадних шутерів? Втім, чи будуть гравці готові віддати $70 за "аркадні пострілушки", це вже інше питання.

Нагадаємо, що історія Returnal стартує з того, що головна героїня опиняється на незнайомій і дуже дивній планеті під назвою Атропос, знаходить на ній чийсь труп (судячи з усього, власний – як би дивно це не звучало), бореться там з агресивною фауною і навіть натикається на свій будинок – але це, схоже, лише галюцинація. Словом, гравців чекають не тільки динамічні перестрілки, а й якісь хитрі сюжетні хитросплетіння.

Перші 45 хвилин Returnal

А тим часом в магазині PlayStation проходить одна з найбільших розпродажів року. З хорошою знижкою можна купити, наприклад, ремейк Resident Evil 3, Call Of Duty: Black Ops Cold War, DOOM Eternal та інші відомі хіти.

Акція завершиться 29 квітня о 02:00 за Києвом.