Sony безплатно і назавжди роздає дев'ять ігор для PS4 і PS VR

У PS Store стартувала роздача безплатних ігор / Sony

Компанія Sony запустила чергову безплатну роздачу в рамках програми "Грайте вдома" – цього разу можна отримати дев'ять інді-ігор для PS4 і PS VR, включаючи улюблені гравцями ABZÛ, Subnautica і The Witness.

Нагадаємо, що паралельно в сервісі PS Store проходить безплатна роздача високооціненого платформера Ratchet & Clank 2016 року випуску. Забрати гру можна до 1 квітня.

Відсьогодні для активації доступні:

Однак на цьому акція не закінчиться – з 20 квітня почнеться роздача повного видання екшену з відкритим світом Horizon Zero Dawn, куди входить сюжетне доповнення Frozen Wilds. Після цього очікується ще кілька ігор, адже ініціатива "Грайте вдома" триватиме аж до червня.

Також не забувайте заглядати в Epic Games Store, де на цьому тижні роздають непоганий інді-проєкт Creature in the Well 2019 року. Безплатна роздача стартувала одночасно з весняним розпродажем, в рамках якої можна придбати як відносно свіжі релізи на кшталт Hitman III і Cyberpunk 2077, так і більш старі, але перевірені часом тайтли.