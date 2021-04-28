Sony розповіла, які ігри передплатники PS Plus отримають в травні

Sony анонсувала добірку PS Plus на травень / Getty Images

Компанія Sony назвала травневу добірку ігор для передплатників сервісу PS Plus, куди увійшли три гри – одна для PS5 і дві для PS4. Роздача триватиме з 4 травня по 2 червня, а добірку на травень представлять 28 квітня.

Що цікаво, спочатку перегонова гра в стилі гонитва на виживання Wreckfest від творців FlatOut повинна була вийти 1 червня – але через PS Plus її в підсумку випустять на цілий місяць раніше.

Отже, з 4 травня передплатники PS Plus отримають:

Wreckfest (PS5) – руйнівна гонитва. Версія для PS5 відрізняється поліпшеним освітленням, динамічним брудом, швидкими завантаженнями, лобі до 24 гравців і працює в 4К при 60 FPS;

Battlefield V (PS4) – чергова частина серії військових шутерів від першої особи, основна ставка в якому зроблена на багатокористувацькі битви;

Stranded Deep (PS4) – пригодницька гра про людину, яка вижила в аварії авіалайнера посеред Тихого океану, і яка намагається вижити на острові, повному небезпек.

Паралельно в сервісі PS Store проходить безплатна роздача повного видання екшену з відкритим світом Horizon Zero Dawn, куди входить сюжетне доповнення Frozen Wilds. Крім цього, користувачі PlayStation можуть забрати ще дев'ять ігор.

Тим, хто надає перевагу грати на Xbox, варто заглянути в магазин Microsoft Store, де зараз ігри для Xbox і ПК продаються з великими знижками. В рамках розпродажу можна купити багато відомих хітів, включаючи Call of Duty: Black Ops Cold War, Resident Evil 3, Titanfall 2 і не тільки.