УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Техно

Sony почала безплатну роздачу повного видання Horizon Zero Dawn

21 квітня 2021, 12:29

Забрати гру можна до 15 травня. У списку ще дев'ять безплатних тайтлів

Кадр з Horizon Zero Dawn
У PS Store безплатно віддають Horizon Zero Dawn / Sony

Компанія Sony запустила чергову безплатну роздачу в рамках програми "Грайте Вдома" – цього разу можна отримати повне видання екшену з відкритим світом Horizon Zero Dawn, куди входить сюжетне доповнення Frozen Wilds.

Забрати гру можна в спеціальному розділі в магазині PS Store – як тільки ви завантажте гру, вона залишиться вашою назавжди. Крім цього, користувачі PlayStation можуть забрати ще дев'ять ігор до 23 квітня (до 06:00 за Києвом):

Однак на цьому акція не закінчиться. Програма "Грайте вдома", створена під час пандемії COVID-19, триватиме аж до червня, тому найближчим часом очікується анонс наступних безплатних ігор.

Нагадаємо, що дія гри Horizon Zero Dawn розгортається в сетингу постпостапокаліпсису: цивілізація загинула через невідомий катаклізм, через сотні років люди повернулися до племінного суспільства. По руїнах мегаполісів бродять звіроподібні роботи, що мають власну екосистему.

Технічно гра вийшла настільки красивою, що движок студії позичив Хідео Кодзіма для створення Death Stranding. Продажі Zero Dawn тим часом перевищили 10 мільйонів копій, а в серпні минулого року гра дісталася до ПК. На цю мить студія Guerrilla Games активно працює над сиквелом Horizon, вихід якого очікується до кінця 2021.

Паралельно в магазині PlayStation проходить одна з найбільших розпродажів року. З хорошою знижкою можна купити, наприклад, ремейк Resident Evil 3, Call Of Duty: Black Ops Cold War, DOOM Eternal та інші відомі хіти.

Акція завершиться 29 квітня о 02:00 за Києвом.

Sony Horizon Zero Dawn PlayStation 4 Playstation 5
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Небезпечний лосось: вчені дізналися, від якого виду червоної риби краще відмовитисяНебезпечний лосось: вчені дізналися, від якого виду червоної риби краще відмовитися Шмигаль оголосив про продовження карантину в Україні до 30 червняШмигаль оголосив про продовження карантину в Україні до 30 червня Скандали в ПАРЄ: Меркель сказала, чи вбивця Путін, а Гончаренку загрожують санкціїСкандали в ПАРЄ: Меркель сказала, чи вбивця Путін, а Гончаренку загрожують санкції Лукашенко розкрив, що Путін пропонував Порошенку щодо ДонбасуЛукашенко розкрив, що Путін пропонував Порошенку щодо Донбасу Фіналіст голосу 2021 розкрив свою пісню для останнього ефіру шоуФіналіст голосу 2021 розкрив свою пісню для останнього ефіру шоу

Останні новини

08:29
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на завтра: несподіванки і заборона на зміни
07:50
У Держдепі зробили заяву про летальну зброю для України Відео
07:44
Дипломат розкрив плани Путіна щодо зустрічі з Зеленським на Донбасі Відео
07:41
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: прорив та любовні невдачі Відео
07:14
Ведуча 1+1 без ліфчика показала груди на приголомшливих фото
Реклама
07:09
У Росії заявили про нову "холодну війну" з США Відео
06:56
Росія вирішила вичікувати момент для нападу на Україну Погляд
06:42
Генпрокурор Венедіктова натякнула, що кума Путіна можуть кинути за ґрати Відео
06:30
Виснажливі магнітні бурі з 23 квітня 2021: скільки триватимуть і що робити Відео
06:01
Політолог пояснив, чому небезпечні прямі переговори Зеленського з Путіним Відео
05:28
Вчені продукти, які провокують ранню смерть Відео
05:02
Військовий експерт оцінив найгірший сценарій агресії армії РФ проти України Відео
04:25
Дослідники відшукали ще один спосіб продовження життя
03:50
Зеленський готовий їхати у Донецьк або Луганськ на зустріч з Путіним - Кравчук Відео
03:09
Путін приготував для Зеленського пастку з переговорами по Донбасу - експерт Відео
02:15
Ані Лорак засвітила величезні груди в зухвалому вирізі вбрання
00:53
Експерт розповів, хто напоумив Зеленського запросити Путіна на особисту зустріч Відео
00:19
Вчені знайшли два нових шляхи поширення коронавірусу Відео
22 квітня, четвер
23:58
У Білому домі розкрили плани Байдена щодо санкції проти РФ Відео
23:34
На Вербну неділю в Україні різко зміниться погода Відео
Реклама
23:30
7 непотрібних Windows-програм, які варто видалити прямо зараз
23:00
У Канаді заявили про найпотужнішу загрозу для Європи через дії Росії Відео
22:56
Тайський масаж: кому протипоказана процедура Відео
22:48
Тищенко прокоментував скандальне свято для дружини в готелі Відео
22:44
Святкове меню на Лазареву суботу: смачні рецепти Відео
22:41
Лікар назвала найнебезпечніше м'ясо для шашлику Відео
22:36
Чи можна хрустіти суглобами: лікарі дали відповідь Відео
21:58
Ватажки "ЛДНР" після заяви Путіна захотіли зустрітися з Зеленським Відео
21:31
Степанов звернувся до українців через карантин на Великдень Відео
21:17
Тай-чи: схуднення та інші переваги для здоров'я Відео
20:59
Збільшує ризик в три рази: ця звичка "допомагає" Альцгеймера Відео
20:58
У Зеленського різко відповіли Лукашенку на звинувачення Відео
20:31
В Україні звинуватили Росію за брехливі заяви про "загальну мобілізацію" Відео
20:25
The Last of Us 2 подорожчала в українському PS Store до 1999 грн Відео
20:19
Експерт пояснив, чому отримати субсидію стало набагато складніше Відео
19:53
З'явилися дата виходу і трейлер фільму "Закляття 3" про одержимість Відео
19:46
Лукашенко "налетів" на Зеленського зі звинуваченнями Відео
19:24
Жириновський пообіцяв мільйони за російський прапор над Києвом Відео
18:46
Путін відповів Зеленському і покликав до Москви Відео
18:37
Зірка Танців з зірками зустріла збоченця у громадському транспорті
Реклама
18:35
В Epic Games Store можна безплатно забрати пару відмінних ігор Відео
18:27
The Hardkiss перенесла концерт в Україні і назвала нову дату
18:23
Бойовики на Донбасі обстріляли ЗСУ, українська армія несе втрати Відео
18:12
У Маріуполі чоловік сокирою розгромив супермаркет АТБ Відео
18:03
Коли закінчиться локдаун у Києві: названо терміни та умову Відео
18:00
Творці Elite Dangerous оголосили дату виходу великого доповнення Odyssey Відео
17:34
Зеленський оцінив відведення російських військ від кордонів України Відео
17:27
Названо терміни надання Україні плану дій щодо членства в НАТО Відео
17:10
ЗМІ поділилися враженнями від майбутнього блокбастера Returnal для PS5 Відео
17:09
Експерти проаналізували темпи вакцинації від COVID-19 в Україні та світі Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти