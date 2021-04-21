Sony почала безплатну роздачу повного видання Horizon Zero Dawn

У PS Store безплатно віддають Horizon Zero Dawn / Sony

Компанія Sony запустила чергову безплатну роздачу в рамках програми "Грайте Вдома" – цього разу можна отримати повне видання екшену з відкритим світом Horizon Zero Dawn, куди входить сюжетне доповнення Frozen Wilds.

Забрати гру можна в спеціальному розділі в магазині PS Store – як тільки ви завантажте гру, вона залишиться вашою назавжди. Крім цього, користувачі PlayStation можуть забрати ще дев'ять ігор до 23 квітня (до 06:00 за Києвом):

Однак на цьому акція не закінчиться. Програма "Грайте вдома", створена під час пандемії COVID-19, триватиме аж до червня, тому найближчим часом очікується анонс наступних безплатних ігор.

Нагадаємо, що дія гри Horizon Zero Dawn розгортається в сетингу постпостапокаліпсису: цивілізація загинула через невідомий катаклізм, через сотні років люди повернулися до племінного суспільства. По руїнах мегаполісів бродять звіроподібні роботи, що мають власну екосистему.

Технічно гра вийшла настільки красивою, що движок студії позичив Хідео Кодзіма для створення Death Stranding. Продажі Zero Dawn тим часом перевищили 10 мільйонів копій, а в серпні минулого року гра дісталася до ПК. На цю мить студія Guerrilla Games активно працює над сиквелом Horizon, вихід якого очікується до кінця 2021.

Паралельно в магазині PlayStation проходить одна з найбільших розпродажів року. З хорошою знижкою можна купити, наприклад, ремейк Resident Evil 3, Call Of Duty: Black Ops Cold War, DOOM Eternal та інші відомі хіти.

Акція завершиться 29 квітня о 02:00 за Києвом.