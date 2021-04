Sony нагадала про Ratchet & Clank: Rift Apart для PS5 новим трейлером

Ratchet & Clank : Rift Apart - новий трейлер / Sony

Видавець Sony Interactive Entertainment і розробник Insomniac Games презентували новий видовищний трейлер свого майбутнього ексклюзиву – Ratchet & Clank: Rift Apart. Гра вийде 11 Червня тільки на PlayStation 5.

У ролику під бадьорий саундтрек розкриваються нехай і незначні, але все ж "таємниці" сюжету ексклюзивного екшен-платформера. Якщо вам сподобалася музика, то знайте, що за неї відповідає Марк Мазерсбо – композитор, відомий своєю роботою над саундтреком до фільму "Тор: Рагнарек".

Ratchet & Clank Rift Apart – це нова частина знаменитої серії пригодницьких екшенів про Ретчетт і Кланк, що продовжує історію Into the Nexus 2013 року. У новій грі герої зіткнуться з новими небезпеками – наприклад, з розривами між світами, через які можна вільно переміщатися по різних планет. За словами Insomniac Games, гра розроблена таким чином, аби порадувати як давніх шанувальників франшизи, так і новачків. Іншими словами, знайомство з сюжетом попередніх ігор необов'язково.

Також гравців чекає зустріч з абсолютно новою героїнею – Рівет (Rivet), мешканка одного з альтернативних вимірів, яке належить відвідати Ретчету і Кланку в боротьбі з Нефаріусом. Вартість стандартного видання Ratchet & Clank: Rift Apart в PlayStation Store становить 2299 грн, а видання Deluxe – 2599 грн.

Трейлер Ratchet & Clank: Rift Apart

А вже цієї п'ятниці, 30 квітня, відбудеться реліз фантастичної гри Returnal про героїню на повній небезпек планеті. Проєкт буде працювати на PS5 в 60 fps з трасуванням променів для світла і динамічним дозволом 4K.

Геймерів чекає roguelike-екшен від третьої особи з елементами bullethell, де їм доведеться ухилятися від безлічі летючих снарядів. Така динамічна концепція вступить в симбіоз з процедурною генерацією рівнів і механікою смерті, яка призводить не до кінця гри, а лише запускає новий виток розвитку подій.