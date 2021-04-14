Sony випустила перше велике оновлення для консолей PS5

PS5 отримала велике оновлення / Sony

Компанія Sony оголосила про вихід першого великого оновлення програмного забезпечення PlayStation 5 до версії 21.01-03.00.00, яке відкриє доступ до безлічі нових функцій і удосконалень.

Оновлення важить трохи більше ніж 902 МБ, а окрім нього користувачі можуть завантажити останню на цей момент версію ПЗ для контролерів PS5 DualSense.

Деталі першого великого оновлення системи PlayStation 5:

По-перше, додана можливість перенесення PS5-ігор на зовнішнє сховище – відтворювати з нього все одно не вийде, але якщо є бажання їх можна куди швидше повернути на внутрішній SSD, ніж завантажувати заново.

По-друге, тепер гравці на PS4 і PS5 можуть спільно використовувати Share Play, спілкуючись в тусовках. А значить, користувачі консолі PS5 зможуть транслювати зображення екрану під час гри своїм друзям, що використовують консоль PS4, а також дозволити їм приєднатися до ігор для PS5 за допомогою функції Share Play, і навпаки.

По-третє, тепер можна швидко відключати внутрішньоігровий чат, тим самим автоматично відключаючи звук мікрофона і голосових каналів інших гравців. Також ви можете з легкістю окремо налаштовувати гучність голосових каналів інших гравців в одному чаті, тому вам більше не доведеться кожен раз просити друзів підвищувати або знижувати гучність їх мікрофона.

Серед інших істотних нововведень варто відзначити:

Покращена функція Game Base;

Попереднє завантаження оновлень гри;

Настроювана бібліотека ігор;

Масштабування екрана;

Налаштування трофеїв і екрану статистики.

Можливість активувати або деактивувати функції One-Touch Play і Power Off Link.

А тим часом в сервісі PS Store в рамках програми "Грайте вдома" проходить безплатна роздача дев'яти інді-ігор для PS4 і PS VR, включаючи полюбилися багатьом ABZÛ, Subnautica і The Witness.

А вже з 20 квітня почнеться роздача повного видання екшену з відкритим світом Horizon Zero Dawn, куди входить сюжетне доповнення Frozen Wilds. Після цього очікується ще кілька ігор, адже ініціатива "Грайте вдома" триватиме аж до червня.