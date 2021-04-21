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Sony заборонила Capcom випускати Resident Evil Village в Game Pass – витік

21 квітня 2021, 18:07

У Мережу просочилися документи Capcom, в яких згадується ексклюзивність RE Village в сервісах Sony і паритет між платформами

Resident Evil Village
Sony обмежує Resident Evil Village для Xbox Game Pass / Game Rant

У листопаді минулого року стався великий витік документів з серверів Capcom. В Інтернеті продовжують розбирати і зливати деякі цікаві подробиці внутрішньої кухні компанії. Цього разу поділилися подробицями розмов з Sony.

У витоку повідомляється, що Capcom уклали з Sony ексклюзивний контракт, за умовами якого забороняється додавати прийдешній хорор Resident Evil Village в передплатні сервіси "конкурентів" PlayStation на кшталт xCloud, Google Stadia і Xbox Game Pass.

Згідно з документом, ексклюзивність на сервіси буде діяти один рік з моменту релізу, протягом якого у Sony буде право перших переговорів на включення гри у свої сервіси на кшталт PS Plus і PS Now. Крім цього, в ексклюзивній угоді, що витекла в Мережу також включені пункти про покращений технічний стан гри на PS5 і короткостроковій ексклюзивності будь-яких DLC випущених до Village.

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У пості міститься і багато іншої інформації, яку вже можна підтвердити, на зразок раннього доступу до "бета" і демоверсій Village на консолях PlayStation протягом семи днів. Так, перше демо village тимчасово було доступно на PS4 і PS5 на 14 днів раніше, ніж на інших платформах, де загальне демо стане доступно лише 2 травня.

Поки офіційного підтвердження правдивості цієї інформації немає. Але авторитетний журналіст Джефф Грабб з VentureBeat написав, що не здивується, якщо це виявиться правдою, оскільки у Sony все ж є контракт з Capcom.

Нагадаємо, що Xbox Game Pass – це свого роду ігровий аналог Netflix з купою можливостей для геймерів: він працює по щомісячній підписці і надає доступ до великої бібліотеки найрізноманітніших ігор. За 15 доларів на місяць користувач отримує доступ до сотень ігор Xbox, серед яких кожен третій – проєкти ААА-рівня. Раніше в Мережі з'явилася інформація, що в Sony готують "контрудар" хітовому сервісу Microsoft.

Свіжий трейлер Resident Evil Village

А тим часом до релізу гри залишається менше ніж місяць – Resident Evil: Village готується до виходу 7 травня на PC, PS4, PS5, Xbox One і Xbox Series X з безплатним апгрейдом між поколіннями. Події "вісімки" розгортаються через кілька років після фіналу сьомої частини. Ітан і Мія зустрічаються з Крісом Редфілдом, чиї дії призводять до того, що Ітан опиняється в загадковому і засніженому селі.

Resident Evil: Village можна буде купити як на консолях Xbox і Playstation, так і на ПК.

Sony Capcom Resident Evil 8 Resident Evil Village
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