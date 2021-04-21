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Sony запретила Capcom выпускать Resident Evil Village в Game Pass – утечка

21 апреля 2021, 18:07

В Сеть просочились документы Capcom, в которых упоминается эксклюзивность RE Village в сервисах Sony и паритет между платформами

Resident Evil Village
Sony ограничивает Resident Evil Village для Xbox Game Pass / Game Rant

В ноябре прошлого года произошла большая утечка документов с серверов Capcom. В интернете продолжают разбирать и сливать некоторые интересные подробности внутренней кухни компании. На этот раз поделились подробностями разговоров с Sony.

В утечке сообщается, что Capcom заключили с Sony эксклюзивный контракт, по условиям которого запрещается добавлять грядущий хоррор Resident Evil Village в подписочные сервисы "конкурентов" PlayStation вроде xCloud, Google Stadia и Xbox Game Pass.

Согласно документу, эксклюзивность на сервисы будет действовать один год с момента релиза, в течение которого у Sony будет право первых переговоров на включение Village в свои сервисы вроде PS Plus и PS Now. Помимо этого, в эксклюзивном соглашении, утекшем в Сеть также включены пункты об улучшенном техническом состоянии игры на PS5 и краткосрочной эксклюзивности любых DLC выпущенных к Village.

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В посте содержится и много другой информации, которую уже можно подтвердить, вроде раннего доступа к "бета" и демоверсиям Village на консолях PlayStation в течение семи дней. Так, первое демо Village временно было доступно на PS4 и PS5 на 14 дней раньше, чем на остальных платформах, где общее демо станет доступно лишь 2 мая.

Пока официального подтверждения достоверности этой информации нет. Но авторитетный журналист Джефф Грабб из VentureBeat написал, что не удивится, если это окажется правдой, поскольку у Sony всё же есть контракт с Capcom.

Напомним, что Xbox Game Pass – это своего рода игровой аналог Netflix с кучей возможностей для геймеров: он работает по ежемесячной подписке и предоставляет доступ к обширной библиотеке самых разнообразных игр. За 15 долларов в месяц пользователь получает доступ к сотням игр Xbox, среди которых каждый третий – проекты ААА-уровня. Ранее в Сети появилась информация, что в Sony готовят "контрудар" хитовому сервису Microsoft.

Свежий трейлер Resident Evil Village

А тем временем до релиза игры остаётся меньше месяца – Resident Evil: Village готовится к выходу 7 мая на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X с бесплатным апгрейдом между поколениями. События "восьмёрки" разворачиваются спустя несколько лет после финала седьмой части. Итан и Мия встречаются с Крисом Редфилдом, чьи действия приводят к тому, что Итан оказывается в загадочной и заснеженной деревне.

Resident Evil: Village можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК.

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