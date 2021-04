В Sony готовят "контрудар" хитовому сервису Xbox Game Pass

Sony планирует составить конкуренцию Microsoft / TLOU 2

Создатель оригинальной God of War и серии Twisted Metal Дэвид Яффе рассказал, что Sony планирует составить конкуренцию Microsoft и ее хитовому сервису Xbox Game Pass.

Дэвид проработал в Sony 14 лет, но у него по-прежнему есть надежные источники внутри компании. Насколько это вообще надежный "осведомитель" – судить сложно, но ранее Дэвид подтвердил, что новый GoW: Ragnarok выйдет и на PS4 (что похоже на правду, учитывая сиквел Horizon).

Что известно

Каким будет этот сервис он пока не знает, но уверенно говорит о том, что проект уже находится в разработке. Глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан в интервью ТАСС говорил, что аналогичная Game Pass модель не подойдет для PlayStation, потому что некоторые игры компании обходятся в 100 и больше миллионов долларов.

Вполне возможно, что не все новые игры будут попадать в неназванный сервис в первый день премьеры (The Last of Us, God of War, Horizon, Spider-Man можно сразу вычеркнуть), но он будет регулярно пополняться другими блокбастерами и представит собой комбинацию PS Plus с PS Now и поддержку разных тайтлов с PS1, PS2 и PS3 по обратной совместимости.

Напомним, что Xbox Game Pass – это своего рода игровой аналог Netflix с кучей возможностей для геймеров: он работает по ежемесячной подписке и предоставляет доступ к обширной библиотеке самых разнообразных игр. За 15 долларов в месяц пользователь получает доступ к сотням игр Xbox, среди которых каждый третий – проекты ААА-уровня.

К примеру, в день релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 подписчики сервиса смогут бесплатно поиграть в горячо ожидаемый украинский шутер.

Библиотека Xbox Game Pass

В середине марта десятки хитов компании Bethesda пополнили библиотеку Xbox Game Pass – от классических Doom до современных Wolfenstein, Dishonored, Prey и первой The Evil Within.

Вдобавок часть проектов получила преимущества использования функции FPS boost [технология, позволяющая улучшить фреймрейт в старых тайтлах] на Xbox Series X|S.