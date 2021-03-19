Подписка EA Play стала частью Game Pass на ПК – доступ к 60+ играм EA

Подписка EA Play стала частью Game Pass на ПК/ Xbox

Компании Electronic Arts и Microsoft официально объявили о том, что начиная с сегодняшнего дня подписчики Xbox Game Pass для ПК и Xbox Game Pass Ultimate смогут насладиться всеми привилегиями подписки EA Play на Windows 10.

Вдобавок обе компании выпустили специальное 3-минутное видео с инструкцией по установке, и запуску игр Electronic Arts по подписке Microsoft – при первой инсталляции предстоит установить EA Desktop App и синхронизировать учётные записи.

Для всех, кому не чужды подписочные сервисы и что они из себя представляют, Xbox Game Pass – это своего рода игровой аналог Netflix с кучей возможностей для геймеров: он работает по ежемесячной подписке и предоставляет доступ к обширной библиотеке самых разнообразных игр.

Подписочный сервис EA Play по своей сути аналогичен Game Pass, но ограничен играми EA. Подписка EA Play (старое название EA Access) открывает доступ к библиотеке из 60+ игр Electronic Arts, включая тайтлы из серий FIFA, UFC, Mass Effect, игры по Star Wars, и многие другие известные франшизы издательства. Также подписчики Game Pass получат доступ к скидкам и демо-версиями новых тайтлов EA Play и скидку в 10% при приобретении полной версии игры.

Как запустить игры Electronic Arts по подписке Microsoft

Ранее на этой неделе десятки хитов компании Bethesda пополнили библиотеку Xbox Game Pass – от классических Doom до современных Wolfenstein, Dishonored, Prey и первой The Evil Within.

Паралелльно в онлайн-магазине Microsoft Store проходит крупная распродажа игр для Xbox и ПК. Call of Duty: Black Ops Cold War, Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition, MudRunner и другое доступно со скидками до 90%.