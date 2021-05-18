Sony запустила фінальну в цьому році роздачу в рамках акції "Грайте вдома"

Фінальна роздача Play at Home / Sony

Ігровий підрозділ Sony почав фінальну в цьому році роздачу в рамках ініціативи Play at Home ("Грайте вдома"). Гравці вже можуть безплатно отримати бонуси для таких мережевих ігор, як Rocket League, Destruction AllStars, NBA 2K21, World of Tanks і Warframe.

Крім того, з 20 травня о 20:00 Києву гравці зможуть отримати п'ять жетонів подвоєння досвіду на 60 хвилин для Call of Duty: Warzone. Акція з роздачею контенту завершиться 7 червня о 10 ранку за Києвом.

Повний список ігор, що беруть участь в акції, і бонусів для них – нижче.

Ініціатива "Грайте вдома" була запущена у квітні 2020 року на тлі пандемії коронавірусу. Тоді Sony безплатно роздала в PS Store всім охочим трилогію Uncharted, яка розповідає про пригоди скарбошукача Нейтана Дрейка, і чарівну Journey.

У лютому цього року програма повернулася ще з більшим розмахом. Раніше в рамках Play at Home роздали високо оцінений платформер Ratchet & Clank 2016 року випуску, повне видання екшену з відкритим світом Horizon Zero Dawn і ще дев'ять ігор, серед яких Subnautica і The Witness.

А тим часом в іншому магазині EGS триває безплатна роздача чотирьох-епізодової пригодницької гри The Lion's Song. За жанром, це артхаус-пригода в стилі сепії, що оповідає про долю трьох молодих людей незадовго до початку Першої світової війни. Відгуки гравців про кожну частину в Steam перевищують 93%.