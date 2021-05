Sony запустила сторінку куратора PlayStation в Steam – більше ігор прямують на PC

PlayStation запустила сторінку куратора в Steam / GAMINGbible

Ігровий підрозділ Sony запустив в онлайн-магазині Steam офіційну видавничу сторінку, де збирає свої ігри, доступні в магазині Valve. Поки що їх всього чотири, включаючи Predator: Hunting Grounds, Horizon Zero Dawn і прийдешню Days Gone.

Цікавий інший факт – в описі указано 41 одиниця контенту (ігри і DLC) однак на самій сторінці зображається тільки 24 з них, включаючи DLС. Тобто ще десь півтора десятка записів, що належать PlayStation, приховані за пеленою невідомості.

Що все це означає

Теорія перша. Приховані записи можуть належати доповненням. Скажімо, в Steam при покупці гри можуть давати бонусний контент, оформлений як доповнення, але при цьому своєї сторінки в магазині у нього не буде – просто розробники з якихось причин порахували, що їм так зручніше управляти додатком.

Теорія друга. Сторінки банально не заповнені до кінця. Наприклад, там можна знайти вищезгадані 4 гри, включаючи Days Gone, але, скажімо, Everybody's Gone to the Rapture і Guns Up! вже не зображаються, хоча їх в Steam теж видає PlayStation.

Теорія третя, найхвилююча. Більше колишніх ексклюзивів PlayStation прямують на PC. Нагадаємо, що після релізу Horizon Zero Dawn на PC і під час анонсу Days Gone на PC глава ігрового напрямку Sony Джим Райан публічно заявив про плани портувати більше своїх проєктів на персональні комп'ютери.

Про які конкретно тайтлах може йти мова, поки невідомо, але ми знаємо, що скоро закінчиться ексклюзивність Final Fantasy VII Remake, ну а директор розробки God of War вже не раз натякав, що хотів би бачити свою гру і на комп'ютерах. Припускаємо, що таким чином Sony планують, в тому числі рекламувати сиквели за деякими ключовими франшизами.

А тим часом до релізу Days Gone на ПК залишилося менш як двоє днів, і як байкерський екшен виглядає на платформі – можна побачити в свіжому ролику.