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Sony запустила страницу куратора PlayStation в Steam – больше игр грядут на PC

16 мая 2021, 16:50

Публично открыто 24 единицы контента, однако на странице указана уже 41 единица – какая же игра последует за Days Gone?

Steam
PlayStation запустила страницу куратора в Steam / GAMINGbible

Игровое подразделение Sony запустила в онлайн-магазине Steam официальную издательскую страницу, где собирает свои игры, доступные в магазине Valve. Пока что их всего четыре, включая Predator: Hunting Grounds, Horizon Zero Dawn и грядущую Days Gone.

Интересен другой факт – в описании указана 41 единица контента (игры и DLC) однако на самой странице отображается только 24 из них, включая DLС. То есть ещё где-то полтора десятка записей, принадлежащих PlayStation, скрыты за пеленой неизвестности.

Что всё это значит

Теория первая. Скрытые записи могут относиться к дополнениям. Скажем, в Steam при покупке игры могут давать бонусный контент, оформленный как дополнение, но при этом своей страницы в магазине у него не будет – просто разработчики по каким-то причинам посчитали, что им так удобнее управлять приложением.

Теория вторая. Страницы банально не заполнены до конца. Например, там можно найти вышеупомянутые 4 игры, включая Days Gone, но, скажем, Everybody’s Gone to the Rapture и Guns Up! уже не отображаются, хотя их в Steam тоже издаёт PlayStation.

Теория третья, самая волнительная. Больше бывших эксклюзивов PlayStation грядут на PC. Напомним, что после релиза Horizon Zero Dawn на PC и во время анонса Days Gone на PC глава игрового направления Sony Джим Райан публично заявил о планах портировать больше своих проектов на персональные компьютеры.

О каких конкретно тайтлах может идти речь, пока неизвестно, но мы знаем, что скоро истечет эксклюзивность Final Fantasy VII Remake, ну а директор разработки God of War уже не раз намекал, что хотел бы видеть свою игру и на компьютерах. Предполагаем, что таким образом Sony планируют, в том числе рекламировать сиквелы по некоторым ключевым франшизам.

А тем временем до релиза Days Gone на ПК осталось меньше двух дней, и как байкерский экшен выглядит на платформе – можно увидеть в свежем ролике.

Sony Steam PlayStation Days Gone
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