Відбувся офіційний анонс Battlefield 2042: трейлер, скріншоти і дата виходу

Відбувся анонс Battlefield 2042 / EA

Численні чутки, які поширювалися мережею останні місяці, таки отримали офіційне підтвердження: нова гра в серії Battlefield дійсно отримала назву Battlefield 2042, що стало відомо з її анонсу.

Дія розгорнеться в 2042 році. Росія і США знаходяться "на порозі війни" – це зав'язка нової частини. Сюжетної кампанії, правда, схоже, взагалі не буде. Розробники вирішили зосередитися на онлайні. Над грою працюють відразу чотири студії – DICE, DICE LA, EA Gothenburg і Criterion.

На старті гравцям будуть доступні 7 великих карт, де можуть розвернутися баталії у форматі 64x64, а розвивати його планують за моделлю останніх Call of Duty – нові карти будуть повністю безплатними, а монетизація буде проводитися через бойовий пропуск. Географія карт буде великою: від корейського Сеула до єгипетських пустель.

Деталі Battlefield 2042:

Гравці зможуть кастомізувати зброю, гаджети і транспорт. У бою можна буде закликати робопса, використовувати гак-кішку, а також літати на вінгсьюті;

Класичні режими на кшталт "Захоплення" і "штурму", а також один новий з природними катаклізмами прямо під час бою;

Купа техніки і видів зброї.

Замість стандартних класів з'являться фахівці – персонажі з іменами і унікальними особливостями. У кожного оперативника буде по одній унікальній спеціалізації і рисі;

Протягом першого року обіцяють випустити 4 нових фахівців – по кожному на сезон. При покупці розширеного видання гравці отримають абонемент на перший рік, куди, схоже, входить платний бойовий пропуск;

Передплатники EA Play отримають ранній доступ до бети і зможуть пограти в гру одночасно з власниками Ultimate-видання.

Трейлер Battlefield 2042

Шутер вийде в трьох виданнях: стандартному, золотому і ультимативному. Реліз відбудеться 22 жовтня. Покупці розширеного видання зможуть почати грати вже 15 жовтня. До виходу гри розробники проведуть відкрите бета-тестування, а повноцінний геймплей покажуть 13 червня на E3-трансляції у Microsoft.

Купити Battlefield 2042

ПК

Стандартне видання — 1499 грн (Steam, Origin)

Видання Gold — 2299 грн (Steam, Origin)

Видання Ultimate — 2999 грн (Steam, Origin)

Xbox

PlayStation