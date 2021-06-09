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Відбувся офіційний анонс Battlefield 2042: трейлер, скріншоти і дата виходу

9 червня 2021, 18:37

У шутера буде три видання (стандартне, Золоте і ультимативне), а реліз відбудеться 23 жовтня.

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Відбувся анонс Battlefield 2042 / EA

Численні чутки, які поширювалися мережею останні місяці, таки отримали офіційне підтвердження: нова гра в серії Battlefield дійсно отримала назву Battlefield 2042, що стало відомо з її анонсу.

Дія розгорнеться в 2042 році. Росія і США знаходяться "на порозі війни" – це зав'язка нової частини. Сюжетної кампанії, правда, схоже, взагалі не буде. Розробники вирішили зосередитися на онлайні. Над грою працюють відразу чотири студії – DICE, DICE LA, EA Gothenburg і Criterion.

На старті гравцям будуть доступні 7 великих карт, де можуть розвернутися баталії у форматі 64x64, а розвивати його планують за моделлю останніх Call of Duty – нові карти будуть повністю безплатними, а монетизація буде проводитися через бойовий пропуск. Географія карт буде великою: від корейського Сеула до єгипетських пустель.

Деталі Battlefield 2042:

  • Гравці зможуть кастомізувати зброю, гаджети і транспорт. У бою можна буде закликати робопса, використовувати гак-кішку, а також літати на вінгсьюті;
  • Класичні режими на кшталт "Захоплення" і "штурму", а також один новий з природними катаклізмами прямо під час бою;
  • Купа техніки і видів зброї.
  • Замість стандартних класів з'являться фахівці – персонажі з іменами і унікальними особливостями. У кожного оперативника буде по одній унікальній спеціалізації і рисі;
  • Протягом першого року обіцяють випустити 4 нових фахівців – по кожному на сезон. При покупці розширеного видання гравці отримають абонемент на перший рік, куди, схоже, входить платний бойовий пропуск;
  • Передплатники EA Play отримають ранній доступ до бети і зможуть пограти в гру одночасно з власниками Ultimate-видання.

Трейлер Battlefield 2042

Шутер вийде в трьох виданнях: стандартному, золотому і ультимативному. Реліз відбудеться 22 жовтня. Покупці розширеного видання зможуть почати грати вже 15 жовтня. До виходу гри розробники проведуть відкрите бета-тестування, а повноцінний геймплей покажуть 13 червня на E3-трансляції у Microsoft.

Купити Battlefield 2042

ПК

  • Стандартне видання — 1499 грн (Steam, Origin)
  • Видання Gold — 2299 грн (Steam, Origin)
  • Видання Ultimate — 2999 грн (Steam, Origin)

Xbox

PlayStation

  • Скріншоти Battlefield 2042
    Скріншоти Battlefield 2042 EA
  • Скріншоти Battlefield 2042
    Скріншоти Battlefield 2042 EA
  • Скріншоти Battlefield 2042
    Скріншоти Battlefield 2042 EA
  • Скріншоти Battlefield 2042
    Скріншоти Battlefield 2042 EA
  • Скріншоти Battlefield 2042
    Скріншоти Battlefield 2042 EA

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