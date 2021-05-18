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Створений алгоритм, що дозволяє швидко і без помилок друкувати на смартфоні

18 травня 2021, 13:45

Вчені створили алгоритм на базі ШІ, який здатний імітувати набір тексту на смартфоні людьми.

Смартфони
Знайдено спосіб прискорити набір повідомлень на смартфоні / УНІАН

Дослідники з фінського центру штучного інтелекту (FCAI) та Університету Аалто (Фінляндія) створили алгоритм на базі ШІ, який вміє імітувати поведінку людей при написанні текстів.

Модель зі штучним інтелектом може імітувати введення будь-якого речення на будь-якому дизайні клавіатури. Вона також передбачає, як люди пристосовуються до змінних обставин – наприклад, як змінюється їх стиль написання тексту, коли вони починають використовувати нову систему автоматичної корекції

Навіщо це потрібно? Раніше набір тексту на сенсорному екрані вивчався з точки зору руху пальців. Методи, засновані на штучному інтелекту, допомогли пролити нове світло на ці рухи.

Автори розповіли, що тепер вони можуть робити набагато більш точні прогнози того, як люди пишуть на своїх телефонах або планшетах. Алгоритм може навіть спеціально створювати помилки – це дозволить поліпшити наявні методи предикативного набору і автокорекції.

Вчені також поділилися актуальними порадами, які допоможуть прискорити набір повідомлень кожній окремій людині:

  • Використовуйте два пальці при наборі – чим коротші рухи робить палець, тим швидше йде процес;
  • При наборі тексту тримайте погляд переважно на клавіатурі;
  • Виправляйте помилки якомога швидше, видаляючи неправильно введену букву відразу, а не потім, коли слова буде введено цілком;
  • Відстежуйте рухи своїх пальців і відточуйте найефективніші.

Раніше інші дослідники з Університету Бригама Янга (BYU) та медичного центру дитячої лікарні Цинциннаті поставили під сумнів ефективність "нічного режиму" в телефоні.

При цьому вчені не заперечують, що вплив синього світла (і його відключення за допомогою додаткової функції) взагалі не впливає на сон, проте в створенні труднощів при засипанні існують більш важливі фактори, ніж одна лише світлова стимуляція.

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