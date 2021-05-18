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Создан алгоритм, позволяющий быстро и без ошибок печатать на смартфоне

18 мая 2021, 13:45

Учёные создали алгоритм на базе ИИ, который способен имитировать набор текста на смартфоне людьми

Смартфоны
Найден способ ускорить набор сообщений на смартфоне / Униан

Исследователи из Финского центра искусственного интеллекта (FCAI) и Университета Аалто (Финляндия) создали алгоритм на базе ИИ, который умеет имитировать поведение людей при написании текстов.

Модель с искусственным интеллектом может имитировать ввод любого предложения на любом дизайне клавиатуры. Она также предусматривает, как люди приспосабливаются к переменным обстоятельствам – например, как меняется их стиль написания текста, когда они начинают использовать новую систему автоматической коррекции

Зачем это нужно? Раньше набор текста на сенсорном экране изучался с точки зрения движения пальцев. Методы, основанные на искусственном интеллекту, помогли пролить новый свет на эти движения.

Авторы рассказали, что теперь они могут делать гораздо более точные прогнозы того, как люди пишут на своих телефонах или планшетах. Алгоритм может даже специально создавать ошибки – это позволит улучшить существующие методы предиктивного набора и автокоррекции.

Учёные также поделились актуальными советами, которые помогут ускорить набор сообщений каждому отдельному человеку:

  • Используйте два пальца при наборе – чем более короткие движения совершает палец, тем быстрее идёт процесс;
  • При наборе текста держите взгляд преимущественно на клавиатуре;
  • Исправляйте ошибки как можно быстрее, удаляя неправильно введённую букву сразу, а не потом, когда слова будет введено целиком;
  • Отслеживайте движения своих пальцев и оттачивайте наиболее эффективные.

Ранее другие исследователи из Университета Бригама Янга (BYU) и Медицинского центра детской больницы Цинциннати поставили под сомнение эффективность "ночного режима" в телефоне.

При этом учёные не отрицают, что воздействие синего света (и его отключение с помощью дополнительной функции) вообще не влияет на сон, однако в создании затруднений при засыпании существуют более важные факторы, нежели одна лишь световая стимуляция.

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