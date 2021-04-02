Автор Ґравіті Фолз хоче створити гру по мультсеріалу, але є момент

Права на інтелектуальну власність "Ґравіті Фолз" належать Disney, а студія не висловлює особливого бажання створювати ігри.
Творець "Ґравіті Фолз" Алекс Хірш розповів про свою готовність створити відеогру по культовій франшизі. Ініціатива з'явилася після бажання зосередитися на тих сюжетних лініях, які йому не вдалося повноцінно розкрити в "Ґравіті Фолз".
Але є одна проблема – права на інтелектуальну власність "Ґравіті Фолз" належать Disney, яка, за словами Хірша, зараз не бачить особливого сенсу в тому, щоб активно випускати відеоігри.
Алекс Хірш підкреслив, що дуже шкодує про те, що не володіє правами на "Ґравіті Фолз". В іншому б випадку він зміг би залучити "якусь божевільну інді-студію і зробив би найбільшу гру по Ґравіті Фолз". Він також повідомив, що хотів би докладніше розповісти про Венді, окрему серію про яку він так і не зміг придумати для мультсеріалу.
Якщо у мене була чарівна паличка, я б зробив круту гру по "Ґравіті Фолз" з дуже, дуже глибоким зануренням в лор нашого всесвіту і новою сюжетною лінією, яку я не зміг належним чином розвинути в мультсеріалі", – Алекс Хірш, творець Ґравіті Фолз.
На цю мить Хірш працює над кількома проєктами для Netflix, але їх деталі сценарист розкривати не може.
Ґравіті Фолз – анімаційний телевізійний серіал про близнюків Діппер і Мейбл, які проводять літні канікули у двоюрідного дідуся Стена у вигаданому американському містечку під назвою Ґравіті Фолз. Шоу отримало два сезони, які виходили з 2012-го по 2016 рік.
Трейлер Ґравіті Фолз
Раніше ми повідомляли, що легендарний геймдизайнер Американ Макгі, відомий по Doom, Quake і серії Alice, знову вирішив звернутися до фантастичної тематики, анонсувавши розробку відразу двох проєктів за мотивами творів "Чарівника країни Оз".
Це будуть серіал і гра, які розповість про героїв різних епох, які проти волі опинилися в Чарівній країні. Сам творець порівнює проєкт з "Той, що біжить", тільки з відьмами, жувунами та кводлінгами, і іншими казковими атрибутами.