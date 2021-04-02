Автор Ґравіті Фолз хоче створити гру по мультсеріалу, але є момент

Творець Ґравіті Фолз мріє створити відеогру за своєю франшизою / Disney

Творець "Ґравіті Фолз" Алекс Хірш розповів про свою готовність створити відеогру по культовій франшизі. Ініціатива з'явилася після бажання зосередитися на тих сюжетних лініях, які йому не вдалося повноцінно розкрити в "Ґравіті Фолз".

Але є одна проблема – права на інтелектуальну власність "Ґравіті Фолз" належать Disney, яка, за словами Хірша, зараз не бачить особливого сенсу в тому, щоб активно випускати відеоігри.

Алекс Хірш підкреслив, що дуже шкодує про те, що не володіє правами на "Ґравіті Фолз". В іншому б випадку він зміг би залучити "якусь божевільну інді-студію і зробив би найбільшу гру по Ґравіті Фолз". Він також повідомив, що хотів би докладніше розповісти про Венді, окрему серію про яку він так і не зміг придумати для мультсеріалу.

Якщо у мене була чарівна паличка, я б зробив круту гру по "Ґравіті Фолз" з дуже, дуже глибоким зануренням в лор нашого всесвіту і новою сюжетною лінією, яку я не зміг належним чином розвинути в мультсеріалі", – Алекс Хірш, творець Ґравіті Фолз.

На цю мить Хірш працює над кількома проєктами для Netflix, але їх деталі сценарист розкривати не може.

Ґравіті Фолз – анімаційний телевізійний серіал про близнюків Діппер і Мейбл, які проводять літні канікули у двоюрідного дідуся Стена у вигаданому американському містечку під назвою Ґравіті Фолз. Шоу отримало два сезони, які виходили з 2012-го по 2016 рік.

Трейлер Ґравіті Фолз

Раніше ми повідомляли, що легендарний геймдизайнер Американ Макгі, відомий по Doom, Quake і серії Alice, знову вирішив звернутися до фантастичної тематики, анонсувавши розробку відразу двох проєктів за мотивами творів "Чарівника країни Оз".

Це будуть серіал і гра, які розповість про героїв різних епох, які проти волі опинилися в Чарівній країні. Сам творець порівнює проєкт з "Той, що біжить", тільки з відьмами, жувунами та кводлінгами, і іншими казковими атрибутами.