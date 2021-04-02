Автор Гравити Фолз хочет создать игру по мультсериалу, но есть момент

Создатель Гравити Фолз мечтает создать видеоигру по своей франшизе / Disney

Создатель "Гравити Фолз" Алекс Хирш рассказал о своей готовности создать видеоигру по культовой франшизе. Инициатива появилась после желания сосредоточиться на тех сюжетных линиях, которые ему не удалось полноценно раскрыть в "Гравити Фолз".

Но есть одна проблема – права на интеллектуальную собственность "Гравити Фолз" принадлежат Disney, которая, по словам Хирша, сейчас не видит особого смысла в том, чтобы активно выпускать видеоигры.

Алекс Хирш подчеркнул, что очень жалеет о том, что не владеет правами на "Гравити Фолз". В ином бы случае он смог бы привлечь "какую-нибудь безумную инди-студию и сделал бы величайшую игру по Гравити Фолз". Он также сообщил, что хотел бы подробнее рассказать о Венди, отдельную серию о которой он так и не смог придумать для мультсериала.

Если у меня была волшебная палочка, я бы сделал крутую игру по "Гравити Фолз" с очень, очень глубоким погружением в лор нашей вселенной и новой сюжетной линией, которую я не смог должным образом развить в мультсериале", – Алекс Хирш, создатель Гравити Фолз.

На данный момент Хирш работает над несколькими проектами для Netflix, но их детали сценарист раскрывать не может.

Гравити Фолз – мультсериал о близнецах Диппере и Мейбл, которые проводят летние каникулы у двоюродного дедушки Стэна в вымышленном американском городке под названием Гравити Фолз. Шоу получило два сезона, которые выходили с 2012-го по 2016 год.

Трейлер Гравити Фолз

Ранее мы сообщали, что легендарный геймдизайнер Американ Макги, известный по Doom, Quake и серии Alice, снова решил обратиться к фантастической тематике, анонсировав разработку сразу двух проектов по мотивам произведений "Волшебника страны Оз".

Это будут сериал и игра, которая расскажет о героях разных эпох, против воли оказавшихся в волшебной стране. Сам создатель сравнивает проект с Бегущим человеком, но только с ведьмами, жевунами и кводлингами, и другими сказочными атрибутами.