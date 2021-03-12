Халява закончилась: Netflix взялся за недобросовестных пользователей

Netflix запретит вход в аккаунт через чужие пароли/ Pixabay

Крупнейший стриминговый сервис Netflix стал тестировать функцию, которая в потенциале может ограничить обмен паролями аккаунтов между знакомыми.

Теперь, когда некоторые пользователи пытаются зайти в профиль знакомого, сервис выдаёт предупреждение, в котором говорится, что если они не живут с владельцем профиля, то им нужно завести собственный. СМИ считают, что в ближайшее время сервис введёт более жёсткое регулирование в отношении обмена.

Согласно условиям Netflix, пользователь может предоставить доступ к учетной записи только членам семьи. По словам представителей сервиса, таким образом они хотят убедиться, что "люди, использующие аккаунты Netflix, имеют на это право". Разработчики также попросили некоторых пользователей подтвердить свои аккаунты – сделать это можно будет через смс или электронное письмо.

Впрочем, появятся ли ещё какие-то ограничения со стороны Netflix по отношению к пользователям в будущем, пока не разглашается. Ранее компания не мешала пользователям, однако правила разрешают использовать одну учётную запись только членам семьи.

Данные исследовательской компании Magid говорят о том, что около 33% всех пользователей Netflix делятся своим паролем хотя бы с одним человеком. Базовый план Netflix стоит $8,99 или 250 грн в месяц. В конце 2020 года аудитория сервиса превысила 200 млн подписчиков.

Несколькими днями ранее другой стриминговый червис Spotify получил долгожданную поддержку украинского языка. Теперь украинским пользователям по умолчанию предлагают локализованную "соловьиную" версию приложения.