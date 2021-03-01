Американ Макги работает над игрой во вселенной "Волшебника страны ОЗ"

Волшебник страны Оз от Американа МакГи / Gamerant

Легендарный геймдизайнер Американ Макги, известный по Doom, Quake и серии Alice, снова решил обратиться к фантастической тематике, анонсировав разработку сразу двух проектов по мотивам произведений "Волшебника страны Оз".

Это будут сериал и игра, которая расскажет о героях разных эпох, против воли оказавшихся в волшебной стране. Над шоу Макги будет трудиться совместно со студией Radar Pictures, которая занималась серией фильмов "Джуманджи", "Хрониками Риддика" и другими известными фильмами.

Что же касается безымянной видеоигры, то ее, судя по всему, разделят на эпизоды – каждый из них расскажет о новой эпохе и герое со своими способностям, который оказывается в стране Оз. Сам создатель сравнивает проект с Бегущим человеком, но только с ведьмами, жевунами и кводлингами, и другими сказочными атрибутами.

Если вспомнить прошлое, то после расставания с EA, Американ МакГи через Kickstarter попытался собрать деньги на игру American McGee's OZombie, что также базировалось на сказке о стране Оз. Но попытки сбора провалилась и тогда МакГи занялся Alice: Otherlands, на которую через тот же Kickstarter всё же удалось собрать необходимую сумму. Однако, в процессе разработки игра превратилась в анимационный сериал.

Но тут просвещенный зритель спросит: "А что же с Alice: Asylum?". Можем лишь предположить, что издательство Electronic Arts отказалось от игры, ну или работа по неё все же будет вестись параллельно. По крайней мере обновления с разработкой дизайн-документа игры продолжают выходить на Patreon.

Трейлер Alice: Asylum

Ранее состоялся анонс новой королевской битвы во вселенной PUBG. Преемник PUBG Mobile называется PUBG: New State и отправит геймеров в 2051-й год.

Отмечается, что проект разрабатывали с нуля с прицелом на мобильные платформы. За новую игру в серии отвечает PUBG Studio, которая разрабатывала и поддерживала оригинальную PlayerUnknown’s Battlegrounds для ПК и консолей. Разработчики планируют перенести в мобильный формат все особенности и механики геймплея из основной королевской битвы.