Творці Dishonored і Prey анонсували нову гру про вампірів

Arkane анонсувала Redfall / Xbox

Чутки підтвердилися – студія Arkane Austin, розробник гри Prey і серії Dishonored, офіційно анонсувала Redfall, кооперативний екшен про мисливців на вампірів у відкритому світі.

"Химерне острівне містечко Редфолл, штат Массачусетс, знаходиться в облозі легіону вампірів, які заблокували сонце і відрізали острів від зовнішнього світу"", – говориться в анонсуючому ролику. Реліз відбудеться влітку 2022 року на Xbox Series і PC, а також в Xbox Game Pass.

Гравцям належить вибрати героя зі списку різноманітних персонажів, аби об'єднатися з іншими гравцями і створити ідеальну команду винищувачів вампірів. Судячи з трейлера, у кожного з героїв є свій набір спорядження і здібностей. Вампіри, схоже, теж помітно відрізняються один від одного.

Трейлер Redfall