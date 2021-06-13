Создатели Dishonored и Prey анонсировали новую игру про вампиров

Arkane анонсировала Redfall / Xbox

Слухи подтвердились – студия Arkane Austin, известная по Prey и серии Dishonored, официально представила Redfall, кооперативный экшен об охотниках на вампиров в открытом мире.

"Причудливый островной городок Редфолл, штат Массачусетс, находится в осаде легиона вампиров, которые заблокировали солнце и отрезали остров от внешнего мира". Релиз состоится летом 2022 года на Xbox Series и PC, а также в Xbox Game Pass.

Игрокам предстоит выбрать героя из списка разнообразных персонажей, чтобы объединиться с другими игроками и создать идеальную команду истребителей вампиров. Судя по трейлеру, у каждого из героев есть свой набор снаряжения и способностей. Вампиры, похоже, тоже заметно отличаются друг от друга.

Трейлер Redfall