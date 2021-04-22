Творці Dying Light запустили кросовер-івент за мотивами Rust

У Dying Light стартував кросовер з Rust / Techland

Творці популярного зомбі-екшену Dying Light оголосили про старт у грі кросовера з "виживалкою" Rust – він пройде на PC до 26 квітня. На консолях подія стартує в травні.

За сюжетом, у всесвіт Dying Light прибувають нові вороги – вчені зі світу Rust, які бажають вивчити місцевий смертоносний патоген. Та й бандити активізувалися, тому доведеться озброїтися новою зброєю і дати противникам відсіч.

Крім того, гра отримала безплатний додатковий набір, що містить:

Наряд "Важка броня"

Вигляд машини "Іржаве відро"

Топірець "Перекований тесак"

Саморобний пістолет-кулемет

Іржава штурмова гвинтівка.

Нагадаємо, що оригінальна гра вийшла 27 січня 2015-го року для консолей PlayStation 4, Xbox One і PC. Проєкт був тепло прийнятий гравцями і критиками, а також отримав кілька нагород у номінації "Гра року". До 30 квітня в магазині Steam діє 66% знижка на ПК-версію гри – 156 грн замість 459.

Тим часом у сиквела досі немає нової дати виходу – спочатку вихід Dying Light 2 був заплановано на весну 2020 року, але Techland знадобилося більше часу для втілення свого бачення "найбільшого проєкту в історії студії".

Події Dying Light 2 розгортаються через п'ятнадцять років після першого спалаху вірусу. Останнє велике поселення людей бореться за виживання в нещадному світі, що кишить зараженими. Тут в сучасному образі втілилися всі жахи темних століть: вдень у пошуках ресурсів або тих, у кого їх можна відняти, вулицями бродять бандити, угруповання і присмертні від голоду жителі, а вночі зі своїх темних притулків на полювання виходять кровожерливі заражені.