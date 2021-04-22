Создатели Dying Light запустили кроссовер-событие по мотивам Rust

В Dying Light стартовал кроссовер с Rust / Techland

Создатели популярного зомби-экшена Dying Light объявили о старте в игре кроссовера с выживалкой Rust – он пройдёт на PC до 26 апреля. На консолях событие стартует в мае.

По сюжету, во вселенную Dying Light прибывают новые враги – учёные из мира Rust, желающие изучить местный смертоносный патоген. Да и бандиты активизировались, так что придётся вооружиться новым оружием и дать противникам отпор.

Кроме того, игра получила бесплатный дополнительный набор, включающий:

Наряд "Тяжёлая броня"

Облик машины "Ржавое ведро"

Топорик "Перекованный тесак"

Самодельный пистолет-пулемет

Ржавая штурмовая винтовка.

Напомним, что оригинальная игра вышла 27 января 2015-го года для консолей PlayStation 4, Xbox One и PC. Проект был тепло принят игроками и критиками, а также получил несколько наград в номинации "Игра года". До 30 апреля в магазине Steam действует 66% скидка на ПК-версию игры – 156 грн вместо 459.

Тем временем у сиквела всё ещё нет новой даты выхода – изначально выход Dying Light 2 был запланирован на весну 2020 года, но Techland потребовалось больше времени для воплощения своего видения "крупнейшего проекта в истории студии".

События Dying Light 2 разворачиваются спустя пятнадцать лет после первой вспышки вируса. Последнее крупное поселение людей борется за выживание в беспощадном мире, кишащем зараженными. Здесь в современном обличии воплотились все ужасы темных веков: днем в поисках ресурсов или тех, у кого их можно отнять, по улицам бродят бандиты, группировки и умирающие от голода жители, а ночью из своих темных убежищ на охоту выходят кровожадные зараженные.